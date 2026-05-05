El ex presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez, responsabilizó de cualquier acto del que pueda ser víctima él y su familia, a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.

“Hago responsable publicamente a Rubén Rocha Moya, y a Enrique Inzunza Cazarez de cualquier acto en contra mía, y de mi familia (sic)” Luis Guillermo Benítez

Así lo advirtió el también ex secretario de Turismo de Sinaloa, luego de que acusó al gobernador con licencia de haberlo amenazado para que renunciara a la alcaldía de Mazatlán en el 2022.

En el mensaje que compartió en sus redes sociales, Luis Guillermo Benítez defendió sus declaraciones, debido a que aseguró que éstas no tienen ninguna intención de “revanchismo político”.

Luis Guillermo Benítez responsabiliza a Rocha Moya e Inzunza por cualquier ataque en su contra

Tras las acusaciones que Estados Unidos lanzó contra Rubén Rocha Moya, el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez acusó al gobernador con licencia de haberlo amenazado de muerte.

El también ex secretario estatal de Turismo señaló que en el 2022, Rubén Rocha Moya lo presionó para renunciar a la alcaldía, hecho por el que ahora lo responsabilizó por cualquier cosa que le pase.

En su publicación, Luis Guillermo Benítez señaló que cualquier acto que se pueda ejecutar ya sea contra él o su familia, es responsabilidad de Rubén Rocha Moya o de Enrique Inzunza Cázarez.

Luis Guillermo Benítez responsabiliza a Rocha Moya e Inzunza por cualquier ataque en su contra (Luis Guillermo Benitez Torres/Facebook)

De la misma forma, el ex presidente municipal aprovechó para defender sus dichos, pues dijo que revelar las amenazas de las que fue víctima, no se tratan de un acto de “revanchismo político”.

Por el contrario, aseveró que su intención al dar a conocer lo ocurrido en 2022, es “ser una voz que representa a miles de sinaloenses agraviados”, y sentenció que el estado “no se puede quedar callado.

Benítez ya había señalado a Rocha Moya e Inzunza de cualquier acto en su contra

Cabe destacar que desde 2024, Luis Guillermo Benítez ya había denunciado a Rocha Moya e Inzunza, pues dijo que fue apartado de la contienda interna de Morena con presiones políticas y judiciales.

“Hicieron un plan maquiavélico para hacerme un lado de la jugada y utilizando el poder judicial me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue Síndica Procuradora” Luis Guillermo Benítez

En marzo de ese año, el ex alcalde recordó que Rocha Moya utilizó procesos como el caso luminarias, que afirmó, fueron fabricados para sacarlo de la presidencia municipal de Mazatlán.

Incluso, desde ese entonces el ex alcalde de Mazatlán los responsabilizó de cualquier daño contra él o su familia, además de que afirmó que no tomó recursos públicos como se le acusó.