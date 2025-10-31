Manuel Cota es actual diputado federal del Partido Verde por el estado de Baja California Sur.

Comenzó su carrera política en el estado de Jalisco; sin embargo, ahora representa en el Congreso de la Unión a Baja California Sur.

¿Quién es Manuel Cota?

Es un joven político mexicano, originario del estado de Jalisco.

Manuel Cota, diputado del Partido Verde por Baja California Sur (Manuel Cota / FB)

¿Qué edad tiene Manuel Cota?

Manuel Cota nació el 26 de diciembre de 1991, por lo que se encuentra a las vísperas de cumplir 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Manuel Cota?

De acuerdo con su información personal, Manuel Cota no se encuentra casado actualmente.

¿Cuántos hijos tiene Manuel Cota?

De acuerdo con su información personal, Manuel Cota no tiene hijos.

¿Qué estudió Manuel Cota?

Manuel Cota cuenta con la Ingeniería Empresarial Agropecuaria por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Además, tiene una Maestría en Comunicación Política y Gobernanza.

¿En qué ha trabajado Manuel Cota?

Manuel Cota cuenta con experiencia profesional en los siguientes cargos, los cuales ha desempeñado en el estado de Jalisco y Baja California Sur.

Jefe de Gabinete del gobierno de Guadalajara

Director General de Desarrollo Social del gobierno de La Paz, Baja California Sur