Milena Quiroga es la actual Presidenta Municipal de La Paz, Baja California Sur, como integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pero, ¿quién es Milena Quiroga? Te contamos lo que sabemos acerca de la alcaldesa de La Paz.

¿Quién es Milena Quiroga?

Milena Quiroga es la actual Presidenta Municipal de La Paz, Baja California Sur, en su segundo periodo, tras haber ganado las elecciones en 2021 y su posterior reelección en 2024.

Resalta que en 2024 fue considerada como una de las 40 alcaldesas mejor evaluadas de México, desatacando su desempeño como edil.

Milena Quiroga, presidenta Municipal de La Paz, Baja California Sur (Milena Quiroga / FB)

¿Qué edad tiene Milena Quiroga?

Milena Quiroga nació el 16 de julio de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo/esposa de Milena Quiroga?

Milena Quiroga se encuentra casada con el Ingeniero Alberto.

Milena Quiroga, presidenta Municipal de La Paz, Baja California Sur (Milena Quiroga / FB)

¿Cuántos hijos tiene Milena Quiroga?

Milena Quiroga es madre de dos hijas menores de edad.

¿Qué estudió Milena Quiroga?

Milena Quiroga cuenta con la Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California Sur.

¿En qué ha trabajado Milena Quiroga?

Milena Quiroga cuenta con experiencia profesional tanto en el sector privado como en la política.

Resalta sus cargos anteriores como:

Diputada local en Baja California Sur

Profesora de Nivel Superior en su alma máter, el Instituto Tecnológico de La Paz

Coordinadora de Proyecto en URCONSA Urbanización y Construcción de Los Cabos

Supervisora de avance de obras en Fincamex

Supervisora de construcción