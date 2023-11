Daniela Guadalupe López Mejía, exseleccionada nacional de lucha, denunció a su expareja Luis Pedro Cervantes Rincón por golpearla.

Fue ayer 27 de noviembre que la exseleccionada nacional de lucha, Daniela Guadalupe López Mejía, acudió a la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

Ello para levantar una denuncia contra su expareja y también luchador, Luis Pedro Cervantes Rincón, por el delito de violencia familiar.

Cabe mencionar que Daniela Guadalupe López Mejía y Luis Pedro Cervantes Rincón tienen una hija y de acuerdo con las acusaciones de la exseleccionada nacional de lucha, su expareja la golpeó frente a ella.

A través de sus redes sociales, la exseleccionada nacional de lucha de 25 años, Daniela Guadalupe López Mejía, denunció públicamente que fue víctima de violencia por parte de su ex pareja.

En su cuenta de Instagram compartió diversas publicaciones para exhibir las fotografías de los golpes que recibió principalmente en el rostro por parte de Luis Pedro Cervantes Rincón.

“Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí! Me dejó tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”.

Daniela Guadalupe López Mejía