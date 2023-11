Una exseleccionada nacional de lucha denunció a través de sus redes sociales, agresiones de su pareja, quien es peleador de artes marciales mixtas.

Se trata de Daniela López Mejía, exseleccionada nacional de lucha quien a través de un video y visiblemente afectada, tanto física, como emocionalmente, denunció a su pareja.

La atleta mencionó que estaba muy asustada para publicar antes lo que estaba pasando en su vida, pero agradeció las muestras de apoyo y palabras de aliento.

“Estoy bien, estoy a salvo, ya descartamos fracturas y mi ojo está bien; solo esperar a que baje la inflamación y el dolor”, mencionó eso en una primera parte, pero después dijo que con más estudios, se dieron cuenta que sí tenía fractura de nariz.

“Me hicieron tomografía y sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Muchas gracias por su apoyo y por su fuerza, cada vez me siento más fuerte. Me están dando fuerza”, añadió en el video.

⚠️ NOS UNIMOS A LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA PARA DANIELA ⚠️



Daniela López Mejía, ex seleccionada nacional de lucha fue violentada por el padre de su hija, hecho por el que el medio deportivo mexicano se ha unido para darle fuerza y exigir justicia en este momento difícil. pic.twitter.com/ZUW8AUBIfm — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) November 28, 2023

Daniela López Mejía rompe el silencio sobre la violencia con su pareja

Por otro lado, Daniela López Mejía mencionó que su pareja, quien también es dueño de una escuela de artes marciales y es peleador profesional, la golpeó enfrente de su hija.

“Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi, pero me paso es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí! Me dijo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía.Es peleador profesional de MMA Dueño de conscienciamuaythaiboxeoymma”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, mostró un documento en el que se ve la denuncia que ya interpuso por violencia familiar. Agradeció el apoyo y compartió fotos de su estado físico en redes sociales.

Fans piden que se le acuse a su pareja por intento de feminicidio

Luego de que Daniela López Mejía mostrara la denuncia acusando a su pareja como violencia familiar, algunos fans comentaron que t endría que ser catalogado como intento de homicidio.

“Es luchador, no pues la ley es muy clara , intento de homicidio con todas las agravantes Ya ni importa la causa , si ella empezó o ella también golpeó o la defensa propia . Es cárcel y no tiene derecho a fianza por libertad”, se lee en redes.

