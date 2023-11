Pablo Montero no permitirá que ensucien -aún más- su reputación por lo que con pocas, pero filosas palabras enfrentó la acusación de Gaby Spanic.

Y es que Gaby Spanic acusa a Pablo Montero, ambos de 49 años de edad, de haber intentado abusar sexualmente de ella.

Por lo que el actor y cantante deja claro que no le dará foco a su colega, pero además le pide denunciar legalmente y no solo públicamente.

Declaración que está jugando en su contra ya que fans de la actriz venezolana la defienden a capa y espada.

Gaby Spanic (Agencia México)

Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de tocarla indebidamente y haber intentado abusar sexualmente de ella

A través del programa de Canela TV, Secretos de Villanas, Gaby Spanic aseguró que Pablo Montero le hizo pasar un mal momento cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos Telemundo.

Según Gaby Spanic, Pablo Montero la tocó indebidamente e intentó abusar sexualmente de ella.

El hecho ocurrió cuando ella se alejó de las cámaras para fumar un cigarro. Él la alcanzó y entraron a un cuarto donde Pablo Montero le dijo que siempre le había gustado.

Inesperadamente a ella se le cayó ceniza de cigarro encima de los senos, por lo que él aprovechó para tocarla con el pretexto de ayudarla.

“Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ¡Sáquenme de aquí!”, recuerda y asegura no hará la denuncia por la vía legal ya que se lleva mucho tiempo y dinero.

Así como explica haberse asesorado con un abogado, quien le dijo qué información puede revelar.

Pablo Montero no quiere darle importancia a la denuncia de Gaby Spanic

Al enterarse de la acusación por abuso sexual hecha por Gaby Spanic, equipo del programa Siéntese quien pueda se puso en contacto con Pablo Montero.

Por lo que mediante un mensaje de texto, Pablo Montero dijo no querer hablar de algo que no es, respecto a la denuncia pública de Gaby Spanic.

“Si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro. No quiero hablar de algo que no sucedió” Pablo Montero

Y enseguida hecho por tierra la acusación pidiendo que se realice la denuncia de manera formal así como insistió que el hecho nunca ocurrió.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado” Gaby Spanic

Hasta el momento de redactar esta nota no hay réplica de Gaby Spanic.