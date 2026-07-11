La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que la entidad se posicionó como líder nacional en generación de empleo formal durante el primer semestre del 2026, al alcanzar un total de 1 millón 70 mil 951 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los datos presentados, el estado de Baja California registró una ganancia de 76 mil 048 empleos formales en lo que va del año, fortaleciendo las oportunidades laborales para miles de familias.

La entidad alcanzó más de 1 millón 70 mil trabajadores asegurados ante el IMSS al cierre de junio. (cortesía)

Baja California registra crecimiento anual de 5.4 por ciento

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, detalló que al comparar las cifras con junio de 2025, la entidad sumó 55 mil 041 trabajadores asegurados adicionales, lo que representa un crecimiento anual de 5.4 por ciento.

Con este resultado, Baja California obtuvo el tercer mayor crecimiento absoluto del país, únicamente por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, superó a todas las entidades de la frontera norte, así como a estados de relevancia económica como Jalisco y las entidades del Bajío.

Junio fue uno de los mejores meses para el empleo formal

Durante junio, Baja California registró uno de los desempeños mensuales más destacados del país al sumar 43 mil 274 trabajadores asegurados respecto a mayo de 2026.

La cifra representa un avance importante en la recuperación y expansión del empleo formal, luego de que en mayo se contabilizaron 1 millón 27 mil 677 trabajadores afiliados al IMSS.

Tijuana y Mexicali impulsan la generación de empleo

A nivel municipal, el crecimiento del empleo formal estuvo encabezado por Tijuana, que aportó 42 mil 589 trabajadores asegurados adicionales.

Por su parte, Mexicali contribuyó con 31 mil 154 empleos, mientras que Ensenada sumó 2 mil 449 y Playas de Rosarito registró un incremento de 47 trabajadores.

En contraste, San Quintín y Tecate reportaron ajustes de 138 y 53 empleos, respectivamente.

La entidad alcanzó más de 1 millón 70 mil trabajadores asegurados ante el IMSS al cierre de junio. (cortesía)

Construcción, comercio y servicios destacan en crecimiento

Los datos muestran que prácticamente todas las actividades económicas registraron avances, con excepción del sector de Transportes y Comunicaciones, que presentó una disminución de 2 mil 377 puestos de trabajo.

Los mayores incrementos se observaron en:

Servicios sociales y comunales , con 30 mil 666 empleos.

, con 30 mil 666 empleos. Industria de la Construcción , con 17 mil 584 empleos.

, con 17 mil 584 empleos. Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza , con 14 mil 142 empleos.

, con 14 mil 142 empleos. Comercio , con 11 mil 478 empleos.

, con 11 mil 478 empleos. Servicios para Empresas, Personas y el Hogar , con 2 mil 272 empleos.

, con 2 mil 272 empleos. Industrias de la Transformación, con 2 mil 173 empleos.

Tijuana y Mexicali concentran los principales avances

Los sectores de Comercio, Industria de la Construcción e Industrias de la Transformación registraron sus mayores incrementos en Tijuana, consolidando al municipio como uno de los principales motores de generación de empleo formal en la entidad.

Por otro lado, el crecimiento en Servicios sociales y comunales, actividad estrechamente relacionada con los servicios de salud y atención social, se concentró principalmente en Mexicali.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, destacó que estos resultados reflejan un mercado laboral en expansión y una tendencia favorable en la afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, señaló que la generación de empleo formal contribuye al fortalecimiento del bienestar compartido al brindar a más familias acceso a ingresos estables, seguridad social y mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida.