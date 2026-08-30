Durante las primeras horas de este domingo 30 de agosto de 2026, se reportó el asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito de Escuinapa, Sinaloa.

Miguel Antonio Zazueta Páez fue encontrado muerto afuera de su domicilio en Escuinapa, lo cual generó una fuerte alarma en la región y provocó la inmediata movilización de diversos cuerpos de seguridad pública en todo el estado.

Miguel Antonio Zazueta Páez fue asesinado afuera de su domicilio en Escuinapa

El asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez ocurrió afuera de su domicilio, en una de las zonas de la periferia de la cabecera municipal de Escuinapa, específicamente en el sector habitacional conocido como Infonavit Las Fuentes.

Originalmente solo se había dado a conocer que en el lugar había un cadáver de sexo masculino, sin especificar que se trataba de Miguel Antonio Zazueta Páez , señalando que se esperaba la confirmación posterior.

Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito de Escuinapa (Especial)

Junto al cuerpo del subdirector de Tránsito de Escuinapa fue encontrado un mensaje intimidatorio, el cual es atribuido al —o los— asesino del agente, pues se atribuye a un grupo criminal que opera de manera local.

Al momento, las autoridades de Sinaloa han mencionado que ya se llevan todas las diligencias para determinar lo sucedido, además de esclarecer la situación y dar con los responsables.

Se activó un operativo interinstitucional tras asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez

Tras tener conocimiento del asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPS) emitió un comunicado oficial informando acerca de la situación en Escuinapa.

Se indicó que debido al asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, la autoridad competente realizará todas las diligencias pertinentes de ley para confirmar de manera plenamente oficial la identidad de la persona.

Además, el Grupo Interinstitucional, conformado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, reforzó inmediatamente la seguridad municipal con patrullajes preventivos constantes y presencia operativa en distintos sectores estratégicos de Escuinapa.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (Especial)

Se pide a la población extremar sus precauciones ante el hecho de violencia en la región, sobre todo si se localizan cerca de donde tuvo lugar el hecho.