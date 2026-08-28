Una jornada de violencia en Escuinapa, Sinaloa, dejó un saldo de 5 personas muertas y 7 detenidas, luego de un enfrentamiento entre civiles armados que movilizó a elementos de seguridad.

De acuerdo con la información, el operativo contó con la participación de fuerzas federales y estatales, entre ellas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones de seguridad de Sinaloa.

Tras ola de violencia en Escuinapa, registran 5 muertos y 7 detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se desplegó un operativo de seguridad en el municipio de Escuinapa para atender hechos violentos que dejaron cinco muertos.

Jornada violenta en Escuinapa deja 5 muertos y 7 detenidos (Captura de pantalla)

Como resultado de estas acciones fueron detenidos siete personas, a quienes se les aseguró armamento y equipo táctico:

5 Armas largas

⁠28 cargadores

5 chalecos tácticos

7 placas balísticas

Cartuchos pendientes por contabilizar

Las siete personas detenidas, junto con las armas y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades, que deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Reportes indican que la jornada violenta también dejó personas lesionadas, entre ellas una mujer, quien habría resultado afectada por una bala perdida. Se desconoce el número exacto de heridos.

El enfrentamiento generó una fuerte movilización en distintos puntos de Escuinapa, mientras las autoridades realizaron recorridos terrestres y acciones de vigilancia para restablecer las condiciones de seguridad.