En video fue captado el momento en el que un paramédico de la Cruz Roja robó dinero del bolso de una mujer muerta en Tijuana, Baja California.

El hecho se registró el 11 de febrero de este 2023, y tras la difusión de las imágenes, la C ruz Roja Mexicana despidió al paramedico , identificado como Pablo Rivera.

Sin embargo, la familia de María de Jesús Cárdenas Castillo, mujer declarada muerta por el paramédico, aseguró que no han recuperado el dinero que el hombre tomó de la bolsa, correspondiente a 45 mil pesos.

VIDEO: Paramédico de la Cruz Roja roba dinero de una mujer muerta

Acorde a lo dicho por medios locales, el 11 de febrero alrededor de las 14:30 horas, tres paramédicos de la Cruz Roja acudieron a calle Grijalva, número 3600, de la colonia Jibarito II, por el reporte de un desceso.

Durante la atención y declaratoria del fallecimiento de la mujer, quien se encontraba enferma de gravedad, uno de los paramédicos aprovechó que se quedó solo por un momento para robar.

Se trata de Pablo Rivera, con 22 años de trayectoria en la Cruz Roja Mexicana, quien tras hurgar en una bolsa sacó el dinero y lo guardó en el guante que utilizaba, posteriormente lo metió en el bolsillo de su pantalón.

Su acción quedó registrada en video, pues la familia de la mujer tenía cámaras de vigilancia en el domicilio.

🟡Un paramédico de la #CruzRoja robó #dinero de un bolso cuando atendía el reporte de una mujer sin vida, en un domicilio de #Tijuana, #BajaCalifornia; la Cruz Roja lamentó los hechos y anunció que el sujeto fue dado de baja definitiva. pic.twitter.com/ShigfpRnwj — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) February 21, 2023

Paramédico de la Cruz Roja no ha devuelto el dinero que robo

Según declaró la hija de María de Jesús, el dinero que robó el paramédico eran los ahorros de la famila destinados a emergencias, y el cual utilizarían para cubrir los gastos fúnebres.

Por ello, se dieron la tarea de buscarlo en el domicilio y al no encontrar el efectivo revisaron las cámaras de seguridad, donde descubrieron el robo del que fueron víctimas.

Posteriormente, el hijo de la mujer fallecida, Mario Gallegos Cárdenas, acudió a la Cruz Roja de Tijuana, donde habló con los directivos y les mostró el video, no obstante, no obtuvo apoyo de su parte.

“Me dijeron: vaya a dónde vaya, aquí nosotros no le vamos a regresar nada [...] Que ellos no pueden regresar el dinero que se robó el compañero” Mario Gallegos

Fue entonces que el hombre decidió hacer pública la grabación y denunciar ante las Fiscalía General de Justicia de Baja California los hechos, sin embargo, el dinero no ha sido devuelto.

Cruz Roja despide a paramédico que robo a mujer muerta en Tijuana

Por su parte, tras la difusión del video y la polémica que generó el robo, la Cruz Roja Mexicana informó el despido del paramédico.

En un comunicado la institución de emergencias también indicó que luego del robo se notificó a la junta de conciliación y arbitraje la falta de probidad estipulada en la fracción II del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

Además, reprobó los actos cometidos por el paramédico y reiteró su compromiso con la comunidad y la labor humanitaria.