En Villa Madero, Michoacán, fue asesinado el activista ambiental Roberto Chávez, originario de la comunidad Zangarro, en donde era conocido por su defensa del bosque.

Debido a esto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que investigaría la posibilidad de que fuera por su activismo ambiental que Roberto Chávez fue asesinado.

¿Quién fue Roberto Chávez? Activista ambiental asesinado en Michoacán

Roberto Chávez fue un activista michoacano dedicado a la defensa del bosque de Zangarro y de sus mantos acuíferos, por lo que era reconocido en su comunidad.

Sin embargo, la vida de Roberto Chávez se mantenía al margen de redes sociales, al igual que la asociación a la que pertenecía, Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro.

Roberto Chávez, activista ambiental asesinado en Michoacán (Michelle Rojas)

¿Qué edad tenía Roberto Chávez?

De acuerdo con lo señalado, Roberto Chávez tenía 60 años al momento de su muerto.

¿Quién era la esposa de Roberto Chávez?

No se encontró información detallada sobre Roberto Chávez, por lo que se desconoce su estado civil o quién era su esposa.

¿Roberto Chávez tenía hijos?

Se presume que Roberto Chávez tenía hijos, ya que se dio a conocer que se dirigía a cenar con sus familiares cuando fue asesinado.

¿Qué estudió Roberto Chávez?

No se tienen detalles sobre el grado de estudios de Roberto Chávez.

¿En qué trabajó Roberto Chávez?

Roberto Chávez era conocido por su participación activa en el Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro en Villa Madero, Michoacán, que se dedica a la protección del medio ambiente.

El Comité al que pertenecía ha reportado diversas amenazas del crimen organizado, ya que otros integrantes han sido agredidos, ya sea mediante secuestros o ataques armados.

Lo que se sabe de la labor de Roberto Chávez se refiere a la protección del bosque contra la tala ilegal, así como de incendios forestales que buscan expandir el dominio del crimen organizado.

Tala ilegal en Michoacán, problema que data de varios años (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Roberto Chávez fue encontrado muerto en carretera de Michoacán

La madrugada del lunes 13 de abril, sobre el tramo carretero El Terrenate-Etúcuaro en Villa Madero, fue encontrado el cuerpo de Roberto Chávez con diversos impactos de bala.

Tal como dieron a conocer las autoridades de Michoacán, Roberto Chávez fue ultimado con un arma de fuego, aunque se desconoce si el asesinato fue en el sitio.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para intentar dar con los perpetradores; hasta el momento, no han informado detenidos.