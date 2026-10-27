Neuraflow, iniciativa fundada por el empresario Javier Amaya, participó como invitada en la segunda edición del Academia Ventures Day 2026, un encuentro realizado en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) para acercar proyectos científicos al mercado y promover la colaboración entre investigadores, empresas e inversionistas.

El evento, organizado por BIOBA en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reunió a representantes del ámbito científico y empresarial con el propósito de generar oportunidades para convertir los avances de investigación en soluciones tecnológicas con potencial comercial y utilidad para la sociedad.

El objetivo es que una investigación prometedora encuentre una ruta para convertirse en un producto, un servicio o una empresa viable. Para ello, la iniciativa trabaja con científicos, empresas e instituciones, combinando conocimiento técnico, estrategia y capacidad de ejecución. Javier Amaya, fundador de Neuraflow.

Javier Amaya impulsa la conexión entre ciencia y empresa con Neuraflow

La participación de Neuraflow en Academia Ventures Day 2026 forma parte de su propósito de conectar a quienes generan conocimiento científico con quienes pueden impulsar sus aplicaciones prácticas.

Fundada por Javier Amaya, la iniciativa reúne capacidades científicas, empresariales y financieras para acompañar proyectos con potencial tecnológico y comercial. Su propuesta contempla identificar aplicaciones, validar necesidades del mercado y conformar equipos especializados para ayudar a que cada iniciativa avance hacia su desarrollo.

El objetivo es que una investigación prometedora pueda convertirse en un producto, servicio o empresa viable. Para ello, Neuraflow busca colaborar con científicos, compañías e instituciones mediante una combinación de conocimiento técnico, estrategia y capacidad de ejecución.

Neuraflow apuesta por biotecnología, salud e inteligencia artificial

Entre las áreas de interés de Neuraflow se encuentran la biotecnología, la salud, las tecnologías verdes y la inteligencia artificial, sectores con posibilidades de aplicación en desafíos relacionados con el cuidado del agua, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos.

La metodología de la iniciativa contempla distintas etapas: identificar oportunidades, validar propuestas, construir soluciones y acompañar su implementación en entornos reales. Con este enfoque, busca que los proyectos científicos avancen más allá de la investigación y encuentren oportunidades para desarrollarse en el mercado.

La participación en Academia Ventures Day también permitió abrir conversaciones con investigadores y otros integrantes del ecosistema de innovación, en línea con el interés de Neuraflow por apoyar el desarrollo tecnológico nacional.

Neuraflow busca convertir la investigación mexicana en soluciones prácticas

La iniciativa plantea una apuesta de largo plazo para contribuir a que el talento científico mexicano encuentre condiciones y oportunidades para desarrollar sus ideas y llevarlas a la práctica.

Este enfoque reconoce la colaboración entre academia y empresa como una vía para conectar el conocimiento con las necesidades del mercado, generar valor y ampliar las posibilidades de las tecnologías desarrolladas en México.

Con su participación en Academia Ventures Day 2026, Neuraflow refrenda su interés en acompañar proyectos científicos y favorecer su transición hacia aplicaciones tecnológicas y comerciales, con potencial para atender necesidades de la sociedad.