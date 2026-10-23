En ese proceso, la tecnología de Seguritech Privada participa en el desarrollo de soluciones que aprovechan la Inteligencia Artificial (IA), analítica de datos y videovigilancia para convertir información en herramientas orientadas a la toma de decisiones y atención de incidentes.

El concepto de las Smart Cities va más allá de incorporar dispositivos tecnológicos al entorno urbano.

Seguritech Privada integra inteligencia artificial para mejorar la seguridad urbana

De acuerdo con Pablo Maiolo, especialista en IA de la compañía, se trata de articular sensores, cámaras, plataformas de datos y centros de control para generar un ecosistema capaz de identificar situaciones, procesar información y facilitar respuestas coordinadas.

Asimismo, el experto señala que la integración de TIC permite gestionar infraestructura y servicios urbanos de manera más eficiente.

En este escenario, la IA adquiere una función estratégica; toda vez que, su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y reconocer patrones permite pasar de esquemas basados exclusivamente en la observación a modelos de vigilancia y gestión con analítica automatizada.

Seguritech Privada ha desarrollado herramientas que incorporan analíticos de video e imagen para identificar comportamientos, detectar incidentes y optimizar los tiempos de reacción ante emergencias.

La aplicación puede extenderse a diferentes componentes de una ciudad; por ejemplo, cámaras inteligentes, arcos carreteros, botones de emergencia, drones y plataformas de monitoreo generan información que puede concentrarse en Centros de Control y Monitoreo, donde el análisis de datos contribuye a coordinar la actuación de autoridades y servicios de emergencia.

Las Smart Cities requieren conectar datos y servicios urbanos

Dicha transformación también responde a la creciente complejidad urbana; en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que las Smart Cities ya son una realidad en México y que el uso de tecnologías digitales, gobernanza y participación ciudadana puede contribuir a desarrollar soluciones sostenibles para las urbes.

Para Seguritech Privada, según lo detalla Pablo Maiolo, el reto consiste en que la tecnología no opere de manera aislada.

Por ello, la compañía sostiene que una ciudad inteligente requiere integrar diferentes fuentes de información para convertir los datos en conocimiento útil y favorecer decisiones oportunas.

Y en esa lógica, sus soluciones combinan infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial y capacidades de análisis.

Finalmente, cabe destacar que la IA comienza a confeccionar una nueva dinámica urbana; una en la que los datos generados por la ciudad pueden convertirse, mediante plataformas especializadas, en alertas, patrones y elementos de apoyo para anticipar riesgos, optimizar recursos y fortalecer la seguridad de quienes habitan y transitan por los espacios públicos.