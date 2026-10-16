Hisense reforzó su apuesta por la convergencia entre tecnología, diseño y estilo de vida durante Fashion Week México 2026, donde exhibió soluciones de imagen y electrodomésticos de alta gama orientados al mercado premium.

La idea es unir la moda con la tecnología para que los visitantes puedan apreciar los colores y las texturas con un nivel de realismo excepcional en una pantalla Hisense. Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico

Hisense destaca en Fashion Week México 2026 con pantallas RGB MiniLED y refrigeradores inteligentes

La marca destacó el potencial de sus pantallas RGB MiniLED para reproducir con precisión colores, texturas y detalles en pasarela, mientras que sus sistemas de refrigeración inteligentes fueron presentados como elementos de diseño para interiores contemporáneos.

De la mano de Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico, conocimos la propuesta en Fashion Week México 2026 que busca acercar la innovación tecnológica a industrias creativas como la moda y el diseño.

Este es el primer acercamiento que tienen los visitantes a la tecnología RGB, la más reciente de Hisense. Fuimos pioneros en presentar esta tecnología desde el CES del año pasado y, a mediados de este año, otras marcas comenzaron a incorporarla. Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico

Hisense lleva tecnología RGB MiniLED a Fashion Week México 2026

En el marco de Fashion Week México 2026, Hisense ha demostrado cómo la tecnología de alta gama se integra de manera orgánica al universo del diseño y la moda.

A través de una propuesta que fusiona innovación visual y sofisticación estética, la marca busca democratizar la alta tecnología para amplificar la visibilidad del talento en las pasarelas.

Hisense destaca en Fashion Week México 2026 con pantallas RGB MiniLED y refrigeradores inteligentes (Elizabeth Flores)

El pilar de esta alianza reside en sus avanzadas pantallas RGB MiniLED, con modelos como la UR9 y la UR8.

Dado que el color y la textura son fundamentales para los diseñadores, esta tecnología proyecta luz roja, verde y azul de manera independiente.

Al emitir tonos directos sin filtros, reproduce los colores naturales y contrastes reales de cada tela, permitiendo a los asistentes apreciar minuciosamente los volúmenes y tejidos de colecciones como la de Raquel Orozco.

Además de la campaña protagonizada por Macarena y Alejandro, aquí mostramos lo que ocurre en Fashion Week. Raquel Orozco inauguró las pasarelas y estaremos compartiendo contenido para destacar no solo los colores, sino también las texturas, los tonos oscuros y los detalles de cada prenda Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico

Hisense destaca en Fashion Week México 2026 con pantallas RGB MiniLED y refrigeradores inteligentes

Refrigeración inteligente de Hisense está presente en Fashion Week México 2026

Por otro lado, la tecnología del hogar de Hisense trasciende su función convencional para convertirse en una expresión de arquitectura de interiores.

Los sistemas de refrigeración inteligente, encabezados por los modelos Quadradoor RC20N6 y la línea modular Twins, combinan estética premium con el estilo de vida contemporáneo.

También tenemos los refrigeradores gemelos, que permiten convertir cada compartimento en refrigerador o congelador con solo presionar un botón. Así, puedes adaptar la configuración a tus necesidades, desde tener varios congeladores hasta combinar espacios de refrigeración y congelación. Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico

Durante la Fashion Week México 2026, los asistentes pudieron interactuar con instalaciones en las que los compartimentos del refrigerador exhibían accesorios como bolsos, lentes de sol y calzado, convirtiendo el electrodoméstico en una experiencia interactiva.

“Creamos una experiencia que une la moda con nuestra línea de electrodomésticos. La propuesta consiste en simular que el refrigerador puede ver lo que llevas dentro y convertirlo en una experiencia interactiva”, indicó Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico.

Con esta activación buscamos generar reconocimiento de marca, conversación y contenido orgánico durante Fashion Week. Los visitantes pueden grabar su propio video: tienen cinco segundos para prepararse y, al abrir el refrigerador, encuentran distintos accesorios, como gafas, que pueden utilizar para crear contenido inspirado en la moda. Una cámara colocada en el centro captura el momento. Daniela Espinal, Senior Marketing & PR Manager en Hisense Mexico