El Congreso del estado de Campeche aprobó una reforma que permite al gobierno expropiar o ocupar predios particulares en la demarcación que se consideren como “utilidad pública”; los detalles.

La reforma para expropiar predios particulares en Campeche fue impulsada por la Layda Sansores y ha generado gran controversia ya que se prenden de expropiar predios de Alejandro Moreno.

Se trata de la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad y fue aprobada recientemente durante una sesión extraordinaria en el Congreso de Campeche.

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar predios particulares

Durante sesión extraordinaria del Congreso local se aprobó la reforma a diversos artículos de la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad del estado de Campeche.

Esta reforma permitirá que el estado expropie predios particulares al justificarse que son “utilidad pública” y la oposición de Morena ha alertado que esto pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.

La reforma que permite expropiar los predios particulares considera que los afectados tienen la posibilidad de impugnar el procedimiento durante los primeros cinco días o perderán sus propiedades.

La razón por la que reforma para expropiar predios particulares en Campeche fue aprobada

La iniciativa de reforma fue propuesta por el gobierno de Layda Sansores, al justificar que Campeche no cuenta con una reserva territorial para construcción de vialidades o el desarrollo de vivienda social.

Sin embargo, se especula que esta reforma que fue aprobada por el Congreso de Campeche, busca darle la autorización al gobierno de expropiar los predios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Cabe mencionar que, desde 2022, la Fiscalía de Campeche tiene una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito, quien declaró tener 13 propiedades en el estado.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, denunció que las propiedades de Alejandro Moreno se encuentran en zonas exclusivas y serían equitativas a la riqueza monopolizada durante su administración.