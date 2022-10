Tras la filtración de chats de Ricardo Monreal con Alejandro Moreno y a pesar de lo revelador de las conversaciones, muchos usuarios de internet han empezado a sospechar que esos chats son montajes o están editados por parte de Layda Sansores.

Las teorías son variadas, una de ellas es que Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, nunca pone su foto de perfil en WhatsApp, por lo que las capturas difundidas serían un montaje.

La ausencia de foto fue señalada por el periodista Manuel López San Martín, quien mostró una captura de pantalla en la que el perfil de WhatsApp de Ricardo Monreal está en blanco.

No es por echarles a perder la historia a Layda Sansores y los que le dan vuelo, pero quienes hayan chateado con Monreal por whatsapp saben que nunca pone su foto de perfil 🤔 pic.twitter.com/ZyIAluPkXw

Otra de las teorías es que el equipo de Layda Sansores usa una plantilla porque casualmente varias de las conversaciones filtradas tienen la misma hora y el mismo nivel de carga de batería.

Es decir, todas están con hora “12 PM” y con “100%” de carga batería.

Los detalles se repiten no solo en las supuestas capturas de pantalla de Ricardo Monreal sino de Adela Micha y otras personas que han platicado con Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ejemplo de las supuestas plantillas son las conversaciones de José Flores Pacheco y las de Hugo Gutiérrez, secretario de fianzas del CEN del PRI.

Otros usuarios de Twitter han cuestionado la cronología respecto a los chats difundidos por Layda Sansores.

Las dudas surgen por supuestas fechas que no corresponden con la información difundida o con el propio sentido de las conversaciones.

Si bien el Martes del Jaguar ya había sido cuestionado por las intervenciones ilegales, ha llamado la atención el contenido de Alejandro Moreno al llevarse de corbata a Ricardo Monreal.

Y es que de acuerdo con las conversaciones, Alejandro Moreno y Ricardo Monreal habrían operado para que Zacatecas lo ganara el hermano de Monreal, David Monreal , actual gobernador.

Al conocer los mensajes difundidos por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, la ex candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, dijo que fue “entregada” por el propio dirigente de su partido para no ganar.

Senadores del PRI y compañeros de Claudia Anaya han expresado su respaldo y recordado el trabajo que hizo como candidata a pesar de que la gubernatura fue negociada.

“Claro que me duele, claro que me duele, ellos debieron de haber hecho su esfuerzo legítimo desde su espacio, y no tocar los espacios de enfrente, los partidos de enfrente. Se debe de respetar los esfuerzos de los de enfrente y que cada quien compita y que cada quien gane lo que tenga que ganar.”

Claudia Anaya. Ex candidata al gobierno de Zacatecas