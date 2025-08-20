Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un asalto de piratas en la plataforma Akal-R en Campeche, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, anunció que con ayuda de la Marina se reforzó la seguridad la plataforma Akal-R en Campeche luego de que la noche del 18 de agosto fue “abordada por personas ajenas a las instalaciones”.

El hecho ocurrió a las 10:00 de la noche, lo que algunos han llamado prácticamente un ataque de piratas.

No se presentaron lesionados durante el asalto de piratas en la plataforma Akal-R en Campeche, únicamente tres personas requirieron atención por crisis nerviosa en el lugar.

Pemex denuncia robo en plataforma Akal-R; piratas lograron escapar

Los hombres que asaltaron la plataforma Akal-R en Campeche se robaron 50 equipos de respiración autónoma.

Los piratas escaparon a pesar de que Pemex aseguró que personal de Seguridad Física activó los protocolos correspondientes.

En conjunto con la Marina activaron el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex.

Pemex denuncia robo en plataforma Akal-R; no es el único

Previamente, medios de comunicación reportaron que los hombres ingresaron encapuchados, con armas largas y llegaron en lanchas rápidas.

Además, reportaron que los equipos de respiración autónoma son valiosos, pero se desconoce el monto del valor de la pérdida total.

Estos equipos de respiración autónoma incluyen tanques de oxígenos o botella, máscara, unidad de control, regulador, reductor de presión y espaldera, que se usan en industrias o ambientes peligrosos.

Medios nacionales y locales señalan que no es el único caso registrado de asalto a plataformas.

El 13 de febrero de este año hubo otro asalto por parte de piratas en la plataforma Zaap Delta, en el cual amenazaron a trabajadores durante horas para robar el mencionado tipo de equipos.