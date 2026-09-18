La autopista Mitla-Tehuantepec, Oaxaca, continúa bloqueada en el tramo del túnel conocido como El Tornillo a más de un año del derrumbe provocado por el paso del huracán Erick en junio de 2025.

Ahora, quienes requieren transitar por la autopista Mitla-Tehuantepec tienen que utilizar una cuerda para escalar el tramo y cruzarlo a pie.

Cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) construye un puente en sustitución del túnel El Tornillo que concluirá en mayo de 2027.

Cruzan El Tornillo con una cuerda a más de un año del derrumbe en la autopista Mitla-Tehuanepec

El túnel El Tornillo fue inaugurado en enero de 2025, como parte de las obras para conectar las comunidades del estado de Oaxaca; sin embargo, en junio del mismo año sufrió de un derrumbe que no ha sido reparado.

A más de un año del bloqueo en el túnel, locales que requieren cruzar la autopista Mitla-Tehuantepec, colocaron una cuerda para escalarlo y poder llegar al otro lado.

El túnel estuvo en operación alrededor de 5 meses; sin embargo, el paso del huracán Erick en junio de 2025 bloqueó el paso para vehículos por completo.

Para sortear el tramo, los locales colocaron una escalera construida para poder subir la pendiente, casi hasta la cima; sin embargo, tienen que hacer uso de una cuerda para poder terminar el trayecto.

El Tornillo estará habilitado en mayo de 2027, confirma SICT

A finales de agosto de 2026, la SICT aseguró que el tramo de El Tornillo de la autopista Mitla-Tehuantepec estará habilitado en mayo de 2027.

De acuerdo con la secretaría, el puente El Tornillo permitirá la conexión entre los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.

Jesús Esteva resaltó que esta el avance de la obra ya supera el 50% con la conclusión de 30 de las 78 pilas de cimentación y estructuras que se requieren para el apoyo.

Cabe señalar que el puente El Tornillo comenzó a construirse en sustitución al túnel del mismo nombre, que colapsó por las lluvias provocadas por el huracán Erick.