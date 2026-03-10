La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) anunció que participará en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuyas conversaciones entre los tres países están previstas para iniciar el próximo 16 de marzo.

El organismo, encabezado por Rogelio Arzate, señaló que la revisión del acuerdo comercial será un proceso complejo para la industria automotriz de vehículos pesados, aunque también representa una oportunidad para fortalecer la integración productiva de América del Norte y mejorar la competitividad regional.

Industria de vehículos pesados busca fortalecer reglas del T-MEC

Durante la presentación de resultados del sector, Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de la ANPACT, destacó la importancia de conservar el acuerdo como un mecanismo comercial trilateral que ha permitido consolidar cadenas de suministro y exportación dentro de la región.

ANPACT destacó la importancia de mantener el T-MEC como un acuerdo trilateral (cortesía)

El directivo explicó que la industria instalada en México mantiene una estrecha relación con los mercados de Estados Unidos y Canadá, por lo que mantener las condiciones del tratado es clave para preservar el flujo de comercio y las inversiones en el sector.

De acuerdo con ANPACT, la industria mexicana de vehículos pesados ya cumple con el requisito de Valor de Contenido Regional (VCR) del 64%, establecido en el acuerdo comercial, y trabaja para alcanzar el objetivo de 70% previsto para el 2027.

Para lograrlo, el sector plantea fortalecer la proveeduría regional mediante tres estrategias principales:

Ampliar las capacidades de producción en componentes clave como piezas de acero fundido

Atraer inversión en tecnología para sistemas de conectividad y telemática

Consolidar proveedores nacionales de segundo y tercer nivel en áreas como arneses eléctricos y tornillería

Es por ello que la asociación considera fundamental las reglas de origen establecidas en el tratado y eliminar los aranceles aplicados bajo la Sección 232, los cuales afectan al comercio de la industria automotriz.

La ANPACT señaló que el proceso de revisión del tratado puede contribuir a impulsar las metas del Plan México, estrategia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fomentar la inversión, el empleo y la integración de cadenas productivas en el país.

Producción y exportación de vehículos pesados registran caída en 2026

Por otra parte, el organismo informó que la industria de vehículos pesados enfrenta un inicio de 2026 con diversos retos, debido a ajustes en la demanda interna, cambios en el mercado internacional y decisiones de inversión más cautelosas en los principales destinos de exportación.

Durante febrero de 2026, las ventas al mayoreo alcanzaron mil 836 unidades, lo que representó una caída de 27.32% en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, la producción también registró una disminución significativa, con 6 mil 974 unidades ensambladas, cifra 49.1% menor respecto a febrero de 2025.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones sumaron 7 mil 849 vehículos pesados, lo que implicó una disminución cercana al 32% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, algunos segmentos mostraron crecimiento, particularmente en vehículos de carga de clases 3, 4 y 6, así como en unidades de transporte de pasajeros.

Finalmente, el organismo llamó a reforzar las medidas para limitar la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, al advertir que esta práctica continúa afectando al mercado interno, al empleo y al patrimonio de las familias que dependen de esta industria.