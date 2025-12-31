La industria mexicana de vehículos pesados dio un paso clave en el fortalecimiento de su posicionamiento nacional e internacional, luego de que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) fuera autorizada para utilizar el sello oficial “Hecho en México”, distintivo otorgado por la Secretaría de Economía.

Este reconocimiento valida el origen nacional, la calidad y la competitividad de uno de los sectores industriales más relevantes del país, en un contexto donde la integración productiva y la certidumbre comercial son factores esenciales para el crecimiento económico.

Sello “Hecho en México” impulsa la industria de vehículos pesados

El distintivo forma parte de la política pública del Gobierno de México para fortalecer sectores industriales con alto valor agregado, innovación tecnológica y capacidad exportadora. Con la autorización otorgada por la ANPACT, la industria de vehículos pesados reafirma su papel como motor del desarrollo económico y del empleo formal.

A la fecha, el sello “Hecho en México” ha sido concedido a más de 600 empresas y cerca de 2 mil productos, lo que demuestra el alcance de esta iniciativa para promover la manufactura nacional y generar mayor confianza en los productos fabricados en el país.

México consolida su liderazgo mundial en exportación de tractocamiones con el sello Hecho En México (Cortesía)

ANPACT se posiciona como motor económico y líder exportador

La ANPACT agrupa a 15 armadoras con operaciones en México, cuya actividad genera más de dos millones de empleos directos e indirectos, aportando alrededor del 4.7% del PIB y posicionando a México como líder mundial en exportación de tractocamiones.

Por otra parte, el sello “Hecho en México” fortalece la presencia del sector en las cadenas de suministro regionales, especialmente en Norteamérica, donde los ajustes comerciales exigen mayor trazabilidad, certificación de origen y estándares de calidad más estrictos.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT, destacó que este distintivo envía un mensaje de confianza a socios comerciales y consumidores, además de reconocer el esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadores del sector.

El empresario reiteró el respaldo del sector al Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar que la certidumbre para la inversión, la integración productiva y la modernización de la infraestructura energética son claves para mantener el liderazgo manufacturero del país.

Finalmente, la ANPACT subrayó que la utilización del sello “Hecho en México” refuerza la reputación de la industria de vehículos pesados y proyecta a México como un país capaz de producir bienes de alta tecnología con estándares de clase mundial, en un entorno global que demanda mayor confiabilidad, origen comprobado y coordinación regional.