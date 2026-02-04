La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), en conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y el World Resources Institute México (WRI México), anunció la realización del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, encuentro que busca fortalecer la toma de decisiones en materia de transporte y movilidad sostenible en México y América Latina.

El foro reunirá a funcionarias y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, así como a especialistas técnicos, representantes de la industria de vehículos pesados, operadores de transporte y actores estratégicos vinculados al diseño, financiamiento y operación de sistemas de movilidad.

Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad impulsará decisiones técnicas en transporte

El objetivo central del evento es ofrecer un espacio especializado en análisis técnico, enfocado en revisar procesos reales de implementación de políticas públicas, más allá de diagnósticos generales. Asimismo, la intención es que las autoridades conozcan experiencias completas, desde la planeación institucional y regulatoria hasta la operación cotidiana de los sistemas de transporte.

Este foro coloca a las autoridades de movilidad en el centro, promoviendo el intercambio de aprendizajes entre estados, municipios y países de la región, con el fin de fortalecer capacidades institucionales y mejorar la gestión de los sistemas de transporte público.

La agenda contempla conferencias magistrales, paneles técnicos y sesiones de análisis de casos, priorizando experiencias aplicadas que permitan identificar retos, soluciones y buenas prácticas en distintos contextos locales.

Más de 10 países participarán en el Foro Latinoamericano de Movilidad

Diego Monraz, presidente de la AMAM, destacó que este foro surge desde las propias autoridades de movilidad con el propósito de mejorar la calidad de las decisiones públicas, señalando que se trata de un espacio diseñado para analizar experiencias reales, compartir aprendizajes entre pares y avanzar hacia sistemas de transporte más sólidos y eficientes.

Por su parte, Albania González, secretaria ejecutiva de la ANAM y secretaria de Movilidad de Chiapas, subrayó que el valor del foro radica en su enfoque técnico, ya que permitirá a las autoridades conocer los procesos completos y adaptar soluciones a sus realidades estatales y municipales.

Expositores de 10 países compartirán experiencias de transformación en movilidad urbana (Cortesía)

Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, destacó que el foro contará con la participación de expositores y asistentes de al menos 10 países, lo que permitirá conocer experiencias internacionales de transformación positiva en materia de movilidad.

Desde el WRI México, Angélica Vega señaló que el organismo participa en este espacio con contenidos basados en evidencia, orientados a fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades.

Finalmente, Rogelio Arzate, presidente de la ANPACT, afirmó que la transformación del transporte requiere decisiones públicas bien informadas y la participación técnica de la industria, por lo que este foro representa una oportunidad clave para mejorar la implementación de políticas de movilidad en la región.