La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) alertó sobre la caída en las ventas, producción y exportación de vehículos pesados en México 2026, por lo que hizo un llamado para recuperar el dinamismo del sector.

El director de Asuntos Públicos de ANPACT, Alejandro Osorio Carranza, señaló que las ventas de vehículos pesados en enero cayeron un 35.7%, con solo mil 676 unidades, en comparación con enero del 2025, donde se vendieron 2 mil 608 unidades.

Además, en enero del 2026 solo se produjeron 6 mil 793 unidades, lo que representa una caída del 51.9%, en comparación con el 2025. De igual manera, solo se registraron 5 mil 76 exportaciones, lo que representa una disminución del 53.8%, en comparación con el año pasado.

Osorio aseguró que estas cifras son el resultado de una flota de vehículos, con cerca de 19 años de antigüedad, que impacta directamente en la seguridad vial y en el medio ambiente.

“Es urgente renovar la flota de vehículos pesados para mejorar la seguridad y reducir los impactos ambientales. Esto permitirá también que la industria recupere competitividad” Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos de ANPACT

De igual manera, la ANPACT destacó la importancia de impulsar un transporte más limpio y ecológico, así como contar con infraestructura moderna para transicionar hacia tecnologías más sostenibles.

Por su parte, Rogelio Arzate, presidente de ANPACT, subrayó que la caída del primer mes del 2026 ha afectado directamente el empleo de las empresas asociadas, señalando que cerca del 20% de la plantilla laboral de las empresas ha sido reducida.

“Se estima que alrededor del 20% de la plantilla laboral de las empresas asociadas ha sido reducida. Esto afecta no solo a los trabajadores, sino también a las familias que dependen del sector” Rogelio Arzate, presidente de ANPACT

ANPACT hizo un llamado para generar estrategias que revitalicen al sector de vehículos pesados

ANPACT mostró su respaldo al Gobierno de México para promover y fortalecer la inversión y economía del país, generando más empleos e impulsando la colaboración entre sector público y sector privado. Asimismo, hizo un llamado a mantener una infraestructura de transporte que mejore la competitividad y la eficiencia logística del país.

Con este posicionamiento, la ANPACT reafirma su compromiso de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo económico del país.