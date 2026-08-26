La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera recibió el respaldo de los habitantes de San Isidro Buensuceso para encabezar la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional en Tlaxcala.

En las faldas de La Malinche, el encuentro se convirtió en un espacio de convivencia con una comunidad que preserva sus raíces nahuas y que, a través de su lengua, costumbres y tradiciones, mantiene viva la memoria y el legado de sus antepasados.

Danza de Los Vasallos y lengua náhuatl marcan el cálido recibimiento a Ana Lilia Rivera

Durante la jornada, Ana Lilia Rivera fue recibida con la tradicional danza de Los Vasallos, una expresión ligada a la festividad de San Isidro Labrador y a la cultura campesina que simboliza la fe, el vínculo con la tierra y la esperanza de cosechas abundantes.

Además, los pobladores dedicaron palabras en náhuatl para respaldar sus aspiraciones a encabezar la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala.

En respuesta, la legisladora con licencia enfatizó los siguientes compromisos con los pueblos originarios:

Reconocimiento cultural: Destacó que las culturas indígenas son comunidades vivas que conservan saberes esenciales para Tlaxcala y México.

Preservación de tradiciones: Subrayó la importancia de garantizar recursos y condiciones para que las nuevas generaciones mantengan vivo su patrimonio cultural y lingüístico.

Ana Lilia Rivera llama a defender la soberanía nacional y el bienestar social desde las comunidades

En el marco de la asamblea comunitaria, Ana Lilia Rivera abordó la relevancia de defender la soberanía nacional y dar continuidad a los avances alcanzados por los gobiernos de la transformación.

La senadora con licencia señaló que la soberanía va más allá de un concepto político, pues representa la capacidad del país para decidir su propio destino, proteger sus recursos y colocar el bienestar de la población en el centro de las políticas públicas. Asimismo, sostuvo que el proceso de cambio continuará impulsando a los sectores históricamente olvidados en la entidad.