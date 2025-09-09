Roberto Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown”, tiene una orden de captura en su contra por un caso relacionado con huachicol fiscal en Baja California; te decimos quién es él.

Hace unos días, un juez de control giró una orden de captura contra Roberto Blanco Cantú y sus socios por los más de 8 millones de litros de huachicol fiscal asegurados en marzo de 2025.

Pero ¿quién es Roberto Blanco Cantú? Te decimos todo lo que se sabe del joven empresario señalado por tener vínculos con el caso de huachicol fiscal en Ensenada, en Baja California.

¿Quién es Roberto Blanco Cantú? (Redes sociales)

¿Quién es Roberto Blanco Cantú?

Roberto Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown” o “El Señor de los Buques”, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero creció en Texas, por lo que obtuvo su doble nacionalidad.

El empresario es llamado “El Señor de los Buques” pues su empresa ha sido señalada como una de las principales figuras para el transporte ilícito de combustible desde Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Roberto Blanco Cantú?

Según varias fuentes, Roberto Blanco Cantú tiene alrededor de 30 años de edad

¿Qué signo zodiacal es Roberto Blanco Cantú?

Dado que la fecha de nacimiento de Roberto Blanco Cantú es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Roberto Blanco Cantú está casado?

El estado civil de Roberto Blanco Cantú se desconoce.

¿Roberto Blanco Cantú tiene hijos?

No hay información de dominio público que indique que Roberto Blanco Cantú tenga hijos.

¿Qué estudió Roberto Blanco Cantú?

La información indica que Roberto Blanco Cantú creció y estudió en Brownsville, Texas sin embargo, se desconoce qué y dónde estudió.

¿Cuál es la trayectoria de Roberto Blanco Cantú?

Roberto Blanco Cantú se convirtió en socio principal de la empresa Mefra Fletes en 2019 y, bajo su dirección, acumuló más de 300 tractocamiones y 600 pipas para operar en al menos 15 estados de la República.

De acuerdo con la información, las oficinas de Mefra Fletes se ubicaban en el piso 50 del Metropolitan Center de San Pedro Garza García, Nuevo León, desde donde se realizaban las operaciones logísticas.

Recientemente se dio a conocer que esta empresa y otras 15 más habrían sido utilizadas por Roberto Blanco Cantú como fachada para cometer huachicol fiscal, por lo que tiene una orden de captura.

Giran orden de captura contra Roberto Blanco Cantú por vínculos con huachicol fiscal

Sergio Adolfo Peniche Quintal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, giró una orden de captura contra Roberto Blanco Cantú por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

Roberto Blanco Cantú estaría relacionado con el caso de más de 8 millones de litros de huachicol fiscal que fueron asegurados en marzo de 2025 en un inmueble del puerto de Ensenada, Baja California.

A través de la empresa Mefra Fletes, Roberto Blanco Cantú presuntamente transportaba combustible ilícito que llegaba ilícitamente de Estados Unidos a los puestos de Ensenada, Altamira y Tampico.

Junto a la orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú, el juez de control también emitió para sus socios: