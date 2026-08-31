Miguel Ángel Rojo Medina, desapareció en Culiacán, Sinaloa, en el año 2009, hehco por el que su hermana Alma Rosa Rojo se convirtió en activista buscadora.

El 4 de julio de 2009 el trabajador del campo, Miguel Ángel Rojo Medina, llamó a su hija avisando que iría a Culiacán con “unos amigos”, a partir de ahí no volvieron a saber nada de él.

La hija supo al momento de la llamada que le pasaría algo porque nunca llamaba cuando estaba trabajando en el campo, por lo que ante la llamada inusual alertó a su madre y su tía Alma Rosa Rojo.

Miguel Ángel es buscado en fosas comunes desde hace 17 años por Alma Rosa Rojo

La búsqueda de Alma Rosa Rojo Medina se centra sobre todo en las fosas comunes de cementerios de Sinaloa.

La razón es porque al mes de la desaparición de Miguel Ángel Rojo Medina encontraron un cuerpo que podría ser de él, mismo al que le ha perdido la pista durante 17 años.

Como parte del colectivo Voces Unidas por la Vida ha apoyado a madres buscadoras en acciones en campo donde han localizado otros cuerpos, mientras no encuentra a su hermano desaparecido.

Alma Rosa Rojo Medina lleva 17 años buscando a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina

La desaparición de Miguel Ángel Rojo Medina en 2009 ocasionó que Alma Rosa Rojo Medina se uniera al colectivo Voces Unidas por la Vida.

En total, cuenta con 17 años de trabajo de búsqueda luego de prometer ante la tumba de su madre que trabajaría por encontrarlo.

A pesar de que su trabajo a ayudado a otros familiares de desaparecidos en las búsquedas, algunos familiares se alejaron de ella reclamando que no ha tenido resultados en la búsqueda de Miguel Ángel Rojo Medina.