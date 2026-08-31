Alma Rosa Rojo Medina lleva 17 años como buscadora tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo Medina en Sinaloa.

Como activista junto a madres buscadoras, dijo que todo el tiempo están expuestas a ataques pero el atentado en su contra el 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, realmente no se lo esperaba.

Madres Buscadoras exigen justicia tras ataque contra Alma Rosa, madre buscadora en Sinaloa (@CeciPatriciaF)

¿Quién es Alma Rosa Rojo Medina?

Alma Rosa Rojo Medina es una persona buscadora que se unió al colectivo Voces Unidas por la Vida.

La compañera de las madres buscadoras ha sufrido alejamiento de sus familia debido a que la cuestionan ante la falta de resultados en la búsqueda, pero ha demostrado que mediante su otra familia que es el colectivo Voces Unidas por la Vida han logrado encontrar a otras personas desaparecidas.

¿Qué edad tiene Alma Rosa Rojo Medina?

No se conoce la edad exacta de Alma Rosa Rojo Medina.

¿Quién es el esposo de Alma Rosa Rojo Medina?

Se desconoce ese dato.

¿Qué signo zodiacal es Alma Rosa Rojo Medina?

No se conoce esa información de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Alma Rosa Rojo Medina?

Se desconoce cuántos hijos tiene en total Alma Rosa Rojo Medina, pero se reportó que al momento del ataque directo en su contra estaba acompañada de su hija y dos nietas.

¿Qué estudió Alma Rosa Rojo Medina?

Se desconoce ese dato.

¿En qué ha trabajado Alma Rosa Rojo Medina?

Alma Rosa Rojo Medina se convirtió en buscadora en 2009 por la desaparición de su hermano y se unió al colectivo Voces Unidas por la Vida en 2012.

La desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo Medina ocurrió el 4 de julio de 2009 por lo que ya han pasado más de 17 años.