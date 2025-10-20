La plaga del gusano barrenador se expande y afecta a 44 municipios de Yucatán.

Este gusano barrenador que afecta al ganado ahora llega al estado de Yucatán abarcando hasta un 78% del territorio donde la plaga se expande hasta 44 municipios de los 106 municipios existentes.

Por ahora suman ya un total de 794 casos de gusano barrenador, donde además de afectar a la ganadería también lo hace con la fauna doméstica, alertan.

Alerta en Yucatán: gusano barrenador se expande y afecta a estos 44 municipios

Medios locales dan cuenta de la expansión del gusano barrenador en el estado de Yucatán que ya afecta a 44 municipios que son:

Conkal con un caso

Progreso con un caso

Timucuy con un caso

Calotmul con un caso

Motul con un caso

Buctzotz con un caso

Chemax con un caso

Valladolid con un caso

Tunkás con un caso

Cansahcab con un caso

Sudzal con un caso

Maxcanú con un caso

Mama con un caso

Hoctún con un caso

Santa Elena con un caso

Maní con un caso

Homún con un caso

Oxkutzcab con un caso

Yaxcabá con un caso

Muxupip con un caso

Tekantó con un caso

Acanceh con un caso

Kantunil con un caso

Tixpéhual con un caso

Kopomá con un caso

Opichén con un caso

Izamal con dos casos

Tahmek con dos casos

Panabá con dos casos

Tecoh con dos casos

Kinchil con dos casos

Sotuta con dos casos

Tixkokob con dos casos

Sucilá con dos casos

Hunucmá con dos casos

Chikindzonot con tres casos

Cenotillo con tres casos

Cacalchén con tres casos

Tekax con cuatro casos

Temozón con cuatro casos

Ticul con cinco casos

San Felipe con cinco casos

Tizimín con siete casos

Mérida con doce casos

En cuanto a la fauna que ha resultado afectada por el gusano barrenador los autoridades refieren que son: