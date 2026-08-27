Alejandro Moreno no descarta formar una alianza con el Partido Verde rumbo a las elecciones 2027 en San Luis Potosí, con el objetivo de tener más probabilidades de vencer a Morena.

“Con el Partido Verde hay una relación siempre. Aquí en San Luis Potosí está claro que no hay un acuerdo con Morena. Entonces todo lo que pueda sumar a una gran coalición, dialogamos con todos”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

El líder nacional del PRI afirmó que, aunque aún no hay una negociación formal con el Partido Verde, su partido está abierto a conversar con todas las fuerzas políticas para construir una coalición amplia.

La propuesta de Alejandro Moreno se da en medio de tensiones entre Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí, donde el ecologista buscaría postular a la esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Alejandro Moreno deja abierta posible alianza con el Partido Verde para ganarle a Morena en San Luis Potosí

Luego de que Morena condicionara ir en conjunto con el Partido Verde por la gubernatura de San Luis Potosí, el dirigente del PRI dejó abierta la posibilidad de una alianza en las elecciones 2027.

En una rueda de prensa, Alejandro Moreno comentó que actualmente hay diálogo con diversas fuerzas políticas, organizaciones y expresiones sociales para definir una estrategia de cara al próximo proceso electoral.

Además, destacó que todavía hay tiempo para alcanzar acuerdos y reconoció que la intención es construir “la más amplia coalición posible” para competir contra Morena.

“Fuera de Morena nosotros podemos construir coaliciones y consensos en los estados para ganar los cargos de elección popular”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Moreno también resaltó que su partido sigue teniendo presencia en San Luis Potosí y opinó que es importante integrar a todos los actores que puedan involucrarse en una posible coalición.

Alito Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Morena y Partido Verde, en riesgo de romper alianza en San Luis Potosí

La alianza entre Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí podría romperse rumbo a las elecciones de 2027, debido a las diferencias por la posible candidatura de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, reconoció que ambos partidos podrían competir por separado en la entidad, toda vez que Morena mantiene su rechazo al nepotismo.