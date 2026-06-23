El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aclaró que el grupo todavía no define a Ruth González como su candidata para la gubernatura de San Luis Potosí.

Asimismo, Manuel Velasco rechazó nuevamente que existan fricciones con Morena debido a la postura antinepotismo y la candidatura de Ruth González.

Morena hasta el momento mantiene negociaciones de alianza con el PVEM que ha anunciado su intención de ir por separado en dos estados para las elecciones 2027.

Pese a esto y tal como declaró la dirigente de Morena en San Luis Potosí, Rita Rodríguez, podrían considerar mantener la alianza con el PVEM mientras no violenten sus principios.

PVEM aún no define a Ruth González como su candidata en San Luis Potosí

Manuel Velasco aclaró que el PVEM todavía no define a Ruth González como candidata para San Luis Potosí y se desconoce si este 26 de junio se registrará en el proceso.

Manuel Velasco (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Pese a esto, Manuel Velasco también aseguró que la alianza con Morena y el PT se mantiene firme y descartó que existan fricciones por la posible candidatura de Ruth González.

Hasta el momento, la dirigente nacional de PVEM, Karen Castrejón, no ha repetido su afirmación de mayo, sobre la posibilidad de que Ruth González sea su candidata.

Mientras que el dirigente del PVEM en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, había reiterado que Ruth González no debería ser excluida de los procesos internos.

Morena de San Luis Potosí pide a PVEM cambiar postura sobre Ruth González Silva

En entrevista con la dirigente de Morena en San Luis Potosí, Rita Rodríguez condicionó la alianza con el PVEM si Ruth González es la candidata, ya que mencionó, podría haber otro prospecto.

Sin embargo y al igual que Manuel Velasco, rechazó fricciones con el PVEM de San Luis Potosí aunque también señaló que las decisiones vendrían de la dirigencia nacional.

Sin embargo, Rita Rodríguez también dejó en claro que Morena es competitivo en San Luis Potosí, en caso de que decidan no ir en alianza para las elecciones 2027.