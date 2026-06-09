Ale Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer la oferta cultural y artística de León a través de una agenda de gran alcance que consolida al municipio como una ciudad dinámica, vibrante y capaz de albergar eventos de talla internacional.

En el marco de los 450 años de la fundación de León, la edición 37 de la Feria Nacional del Libro de León (FENAL) y el espectáculo Alas para Volar se posicionaron como dos de los eventos más representativos de la conmemoración, generando impacto cultural, turístico y económico para la ciudad.

FENAL 2026 supera los 119 mil asistentes y fortalece la vida cultural de León

La edición 37 de la Feria Nacional del Libro de León registró una asistencia de 119 mil 355 visitantes, cifra que representa un crecimiento del 8 por ciento respecto a la edición de 2025. Además, el evento generó una derrama económica superior a los 42 millones de pesos.

Lisette Ahedo Espinosa, directora del Instituto Cultural de León, destacó que la FENAL continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región, al tiempo que fortalece el acceso a la lectura y la participación de nuevos públicos.

Como parte de los festejos por los 450 años de León, la feria contó con el Pabellón León 450, espacio donde se presentaron 10 cortometrajes documentales, ocho exposiciones, actividades del Museo Inflable Itinerante y las publicaciones Soy de León y León 450: dejando huella en la historia.

Entre las actividades con mayor asistencia destacaron la presentación Ángeles Mastretta, las novelas y los libros, con 746 asistentes; Los cuentos de Carambilla, de Insulini, con 679 participantes; y León 450: dejando huella en la historia, que reunió a 359 espectadores.

Además, ya fue anunciada la próxima edición de la FENAL, la cual se llevará a cabo del 30 de abril al 9 de mayo de 2027.

Alas para Volar proyecta a León como sede de espectáculos de nivel internacional

El espectáculo Alas para Volar se convirtió en uno de los momentos más destacados de la celebración por el 450 aniversario de León. Durante cuatro días ofreció seis funciones que combinaron tecnología, arte y una propuesta escénica innovadora para miles de asistentes.

Yazmín Quiroz López, directora de Turismo, señaló que este tipo de eventos contribuyen a posicionar a León en segmentos turísticos y culturales diferenciados, además de fortalecer la identidad de la ciudad y ampliar su atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

La funcionaria destacó que el espectáculo representó un punto de referencia para seguir impulsando proyectos que muestren la riqueza cultural, histórica y turística del municipio.

FENAL y Alas para Volar impulsan cultura y turismo por los 450 años de León. (Cortesía)

Por su parte, Ale Gutiérrez reconoció el talento de las y los participantes que hicieron posible Alas para Volar, al considerar que se trata de una producción de gran calidad que colocó a León en los reflectores nacionales e internacionales durante los festejos por sus 450 años.

Con resultados positivos en materia cultural, turística y económica, León reafirma su vocación como una ciudad capaz de albergar grandes eventos y generar experiencias de primer nivel para habitantes y visitantes, fortaleciendo su identidad y proyección a futuro.