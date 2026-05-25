Ale Gutiérrez encabezó la inauguración de “Alas para Volar”, un espectáculo multidisciplinario realizado en la Plaza Expiatorio para conmemorar los 450 años de León, donde miles de asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva con luces, música y danza aérea.

La puesta en escena convirtió el corazón de la ciudad en un escenario donde el arte, la historia y la identidad leonesa se fusionaron para rendir homenaje a las generaciones que han construido León a lo largo de los años.

Durante la primera función, la alcaldesa destacó el talento artístico y cultural de la ciudad, así como la importancia de reconocer el pasado para seguir construyendo un mejor futuro para las y los leoneses.

Hoy, con todo el talento que tiene León, yo no tengo duda que conociendo nuestra historia y reconociendo hoy nuestro presente, con el talento que está aquí sumado, podemos construir ese futuro que todos queremos. Ale Gutiérrez, alcaldesa de León.

“Alas para Volar” transforma la Plaza Expiatorio en un escenario inmersivo

El espectáculo relata la historia de Juan, un joven leonés guiado por la Luna en un recorrido por distintos momentos históricos de León, desde sus orígenes hasta la actualidad, resaltando la riqueza cultural y social de la ciudad.

“Alas para Volar” combina ballet aéreo, teatro, danza contemporánea, música en vivo y una producción visual de gran formato, elementos que transforman el espacio público en una experiencia artística para todas las edades.

La puesta en escena cuenta con la participación de la compañía internacional Aerial Strada, integrada por ocho artistas aéreos con experiencia en más de 13 países, además de bailarines locales, artistas de la comunidad Guamare de Comonfort y la interpretación en vivo de la Orquesta Filarmónica de León, integrada por 25 músicos.

“Alas para Volar” celebra los 450 años de León con espectáculo aéreo. (Cortesía)

Las funciones de “Alas para Volar” continuarán el 22 y 23 de mayo a las 7:00 y 9:00 de la noche, así como el 24 de mayo a las 7:00 de la noche en la Plaza Expiatorio.

Con este espectáculo, León continúa celebrando sus 450 años de historia, reconociendo el legado de quienes han construido la ciudad y proyectando un futuro impulsado por el arte, la cultura y el orgullo leonés.