La alcaldesa Ale Gutiérrez destacó una inversión histórica de 20 mil 711 millones de pesos en obras y acciones destinadas a mejorar vialidades, seguridad, parques renovados, infraestructura hidráulica, espacios públicos y programas sociales en León, Guanajuato.

La inversión se ha reflejado en mejores entornos para las familias leonesas, con comunidades más conectadas y proyectos enfocados en generar más oportunidades para la ciudadanía.

Ale Gutiérrez destinará más de 4 mil millones de pesos en obras públicas para León en 2026

Para 2026, la administración municipal contempla una inversión de 4 mil 174 millones de pesos, recurso que permitirá concretar más de 560 proyectos estratégicos para continuar con la transformación de la ciudad.

Con ello, la cifra total alcanzará los 24 mil 885 millones de pesos invertidos en más de 2 mil 700 obras entre 2021 y 2026.

Ale Gutiérrez señaló que el objetivo es seguir escuchando a la ciudadanía y trabajar de manera coordinada con las y los leoneses para fortalecer el desarrollo del municipio.

Para los ejes Yo Quiero a León en Movimiento y Yo Quiero a León Vivo y con Más Parques, se destinarán 1 mil 656.3 millones de pesos.

De este monto, 1 mil 044.8 millones de pesos serán para infraestructura y soluciones viales, mientras que 611.5 millones de pesos se utilizarán para fortalecer la red de parques y espacios públicos.

Entre las obras contempladas destacan:

La modernización del bulevar Adolfo López Mateos, en el tramo de Juan Alonso de Torres a Morelos

La modernización de la avenida Paseo del Moral

La rehabilitación del Malecón del Río

Ale Gutiérrez ampliará inversión en parques, espacios públicos y Presupuesto Participativo

La administración municipal también contempla acciones en la red de parques y espacios públicos, entre ellas la construcción de techado y gradas en las albercas del Centro Acuático “Ángel Camacho”, dentro del Parque Deportivo Enrique Fernández Martínez.

Asimismo, se desarrollará la primera etapa del Multideportivo 450 y la modernización de la Unidad Deportiva Malecón del Río.

A través del programa de Presupuesto Participativo, las y los ciudadanos deciden qué obras se realizan y en qué zonas del municipio.

Mientras que en 2022 se destinaron 100 millones de pesos para este programa, en 2026 la cifra aumentó a 230 millones de pesos, lo que representa un incremento de 130%.

Ale Gutiérrez anunció más de 560 obras para 2026 con una inversión de 4 mil 174 millones de pesos. (Cortesía)

Entre las acciones contempladas destacan:

Pavimentación de calles en Barretos, San Antonio de Padua, Duarte y El Ramillete

Rehabilitación de escuelas

Construcción del Centro Gerontológico “Agua Azul”

Segunda etapa del proyecto Embelleciendo Camellón González Bocanegra en la colonia Azteca

La inversión para infraestructura hidráulica, mediante el eje Yo Quiero a León con Más Agua, será de 941.2 millones de pesos.

Los recursos se utilizarán para la instalación de más de 30 kilómetros de tubería de agua potable, la rehabilitación y ampliación de 37.8 kilómetros de tubería sanitaria, así como la construcción del colector pluvial en el Ejido San Carlos y la ampliación de la línea de conducción de agua de lluvia hacia la Planta Potabilizadora Sur.

En este rubro, la administración municipal suma ya 6 mil 308.7 millones de pesos invertidos de 2022 a la fecha.