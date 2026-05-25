Ale Gutiérrez inauguró un nuevo Módulo de Información Turística en la explanada del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los puntos más emblemáticos y visitados de León, con el objetivo de fortalecer la atención a turistas nacionales e internacionales.

Este nuevo espacio brindará orientación turística, recomendaciones y atención personalizada sobre atractivos culturales, gastronomía, hoteles, recorridos y actividades recreativas, reforzando la imagen de León como una ciudad moderna, organizada y preparada para recibir visitantes.

Ale Gutiérrez fortalece la experiencia turística en León

La presidenta municipal destacó que la estrategia turística de León busca que tanto visitantes como habitantes disfruten de la amplia oferta de eventos y atractivos que distinguen a la ciudad.

Ale Gutiérrez resaltó que León es una ciudad viva y vibrante que recibe a las personas con los brazos abiertos, además de contar con más de 140 eventos de gran relevancia durante este año.

Por su parte, Yazmín Quiroz López, directora general de Hospitalidad y Turismo, explicó que el módulo fue diseñado bajo criterios de accesibilidad universal para garantizar una atención incluyente y ofrecer información tanto en español como en inglés.

También señaló que este modelo permitirá replicar la dinámica de atención en otros módulos turísticos ubicados en la Central de Autobuses, Fórum Cultural, Presidencia Municipal y Factory Shops.

Además, destacó que el diseño del módulo facilitará una atención más cómoda, eficiente y personalizada para quienes visiten la ciudad.

León impulsa atención turística accesible y personalizada

El nuevo módulo también funcionará como punto de recepción para los visitantes que utilicen el autobús turístico, el cual contempla 11 paradas dentro de la ciudad.

Entre las experiencias turísticas que se promocionarán destacan:

Turismo cultural e histórico

Turismo gastronómico

Turismo deportivo y de entretenimiento

Turismo de compras

Experiencias de naturaleza y recreación

Eventos y festivales emblemáticos

Actividades familiares y recorridos guiados

Para 2026, el municipio proyecta un crecimiento de al menos 10% en la atención a visitantes, estimando superar las 26 mil 700 personas atendidas mediante estos espacios de orientación turística.

Ale Gutiérrez inauguró un nuevo módulo de información turística en el Templo Expiatorio. (Cortesía)

Con acciones enfocadas en mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad, León continúa consolidándose como un destino competitivo, accesible y atractivo a nivel nacional e internacional, impulsando el desarrollo económico y proyectando la riqueza cultural, histórica y gastronómica que caracteriza a la ciudad.