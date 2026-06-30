La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, entregó 385 becas de corresponsabilidad social a jóvenes que destacan por su participación en proyectos educativos, culturales, artísticos y de liderazgo, como parte de una estrategia para impulsar el talento juvenil y fortalecer el desarrollo de la comunidad.

A través del Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU), estas becas reconocen el trabajo de las y los jóvenes que comparten sus conocimientos, habilidades y vocación de servicio para generar cambios positivos en distintos sectores de León.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, entregó 385 becas de corresponsabilidad social a jóvenes. (cortesía)

Ale Gutiérrez reconoce el talento de las juventudes de León

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, destacó que las juventudes representan una fuerza fundamental para construir el futuro de la ciudad y transformar la vida de otras personas mediante acciones concretas en beneficio de la comunidad.

Durante la entrega de las becas de corresponsabilidad social, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, señaló que el programa no solo brinda un apoyo económico, sino que reconoce el impacto social que generan las y los beneficiarios.

Hoy no sólo es reconocer económicamente lo que ustedes hacen, porque lo que ustedes hacen no tiene precio, porque cuando tú ayudas a otra persona y le cambias la vida, están trascendiendo. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Becas de corresponsabilidad social impulsan el liderazgo juvenil

Las becas de corresponsabilidad social están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años con trayectoria artística, cultural, educativa, formativa o de liderazgo, quienes fueron seleccionados mediante convocatoria pública.

A través de este esquema, las y los participantes colaboran en proyectos que promueven el desarrollo integral de la juventud y fortalecen el tejido social en diferentes colonias y comunidades de León.

IMJU León fortalece proyectos comunitarios y sociales

La beneficiaria Miriam Johana Hernández Cortez, integrante del programa Red de Tutores, explicó que trabaja con jóvenes de entre 18 y 29 años mediante talleres enfocados en el desarrollo personal, la gestión emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo.

Miriam Johana Hernández Cortez señaló que estas actividades permiten acompañar a más jóvenes en la construcción de proyectos de vida y en el fortalecimiento de sus relaciones familiares y comunitarias.

Además del apoyo económico, las becas de corresponsabilidad social incluyen procesos de capacitación, acompañamiento y vinculación para fortalecer las iniciativas impulsadas por las juventudes.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, entregó 385 becas de corresponsabilidad social a jóvenes. (cortesía)

Salvador Toledo Muñoz invita a jóvenes a sumarse a los programas del IMJU

El director general del Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU), Salvador Toledo Muñoz, invitó a las juventudes a conocer y participar en los programas que promueven el talento y la participación social.

El director general del Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU), Salvador Toledo Muñoz, destacó que el objetivo principal es empoderar a las y los jóvenes para que multipliquen el impacto positivo de sus acciones en beneficio de la comunidad.

Entre los programas impulsados por el Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU) se encuentran:

Dale x León

Colectivos Juveniles

Talentos Globales

Red de Tutores

Voces de Cambio

Proyecto Lobo León 450

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, entregó 385 becas de corresponsabilidad social a jóvenes. (cortesía)

Ale Gutiérrez impulsa oportunidades para las juventudes

Con la entrega de estas becas de corresponsabilidad social, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, reafirma el compromiso de su administración con la generación de oportunidades para las juventudes.

A través del Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU), el Gobierno Municipal busca fortalecer el liderazgo, la participación social y el desarrollo integral de las y los jóvenes, reconociendo su papel como agentes de cambio para construir una mejor ciudad.