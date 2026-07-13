El Hospital de Mascotas León 450 alcanzó más de 67 mil atenciones durante su primer año de operación, consolidándose como uno de los proyectos principales de bienestar animal en León, Guanajuato.

La estrategia, impulsada por el Gobierno Municipal de León, a cargo de Ale Gutiérrez, forma parte de una política pública que ha permitido realizar más de 200 mil acciones en favor de los seres sintientes, mediante servicios veterinarios, atención especializada y programas de protección animal.

Hospital de Mascotas León 450 brindó más de 67 mil atenciones a seres sintientes. (CORTES)

Hospital de Mascotas León 450 fortalece atención veterinaria

El espacio surgió como el proyecto más votado dentro de Participa León, convirtiéndose en una obra impulsada por la ciudadanía. Cuenta con consultorios, quirófanos, hospitalización, laboratorio, rayos X, tomógrafo veterinario y atención de urgencias las 24 horas.

La presidenta municipal Ale Gutiérrez destacó que esta infraestructura representa una nueva forma de atender las necesidades de las familias leonesas, al brindar servicios médicos para mascotas y fortalecer la cultura de cuidado responsable.

Además del Hospital de Mascotas León 450, el Centro de Control y Asistencia Animal ha contribuido con acciones como esterilizaciones, consultas veterinarias, tratamientos gratuitos, adopciones responsables y campañas de tenencia responsable.

De 2021 a la fecha, el municipio reporta más de 135 mil esterilizaciones, más de 32 mil consultas veterinarias, más de 8 mil visitas de verificación y más de 5 mil perros y gatos que encontraron un nuevo hogar mediante adopción responsable.

Hospital de Mascotas León 450 brindó más de 67 mil atenciones a seres sintientes. (CORTES)

Como parte de la estrategia, León también reforzó la colaboración con instituciones educativas y colegios de médicos veterinarios para impulsar la capacitación y formación de especialistas en bienestar animal.

Con estas acciones, el municipio de León, Guanajuato busca consolidarse como un referente nacional en la protección y atención de mascotas, mediante programas que mejoran la calidad de vida de los animales y fortalecen la responsabilidad de la ciudadanía.