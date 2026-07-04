La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, celebró que el programa Pásale Gratis alcanzara los 9 millones de accesos gratuitos a parques, deportivas y espacios recreativos del municipio, una cifra que refleja el uso de estos espacios por parte de miles de familias.

El programa permite el ingreso sin costo a sitios como Parque Explora, Parque Metropolitano, ZooLeón y las distintas unidades deportivas de la ciudad, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar, la actividad física y el aprovechamiento de espacios públicos.

Pásale Gratis alcanza 9 millones de accesos en León a parques, deportivas y espacios recreativos. (cortesía)

Ale Gutiérrez destaca impacto social de Pásale Gratis

Durante la conmemoración de este logro, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, destacó que el principal valor de Pásale Gratis radica en que las familias puedan disfrutar de espacios públicos de calidad.

Hoy celebramos que se cumplen 9 millones de personas que entran con el Pásale Gratis, lo más importante es que la gente entra y disfruta su ciudad. Eso es lo más importante cuando tú llegas y entras a cualquiera de estos espacios y ves a la gente alegre, en familia, conviviendo con el abuelo, los ves jugando en familia, sonriendo. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Asimismo, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, aseguró que el programa representa una inversión social enfocada en fortalecer el bienestar y la convivencia comunitaria.

No es un gasto, es una inversión porque le estamos invirtiendo a lo que realmente cuenta en León: nuestra gente, las leonesas, los leoneses y hoy es gratis también para todos los guanajuatenses. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Pásale Gratis alcanza 9 millones de accesos en León a parques, deportivas y espacios recreativos. (cortesía)

León impulsa inversión histórica en espacios públicos

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal de León ha destinado recursos para mejorar los espacios recreativos y deportivos de la ciudad.

De acuerdo con la información presentada, ZooLeón ha recibido una inversión superior a 205 millones de pesos para fortalecer la experiencia de los visitantes y mejorar los hábitats de los animales.

Además, las unidades deportivas acumulan inversiones cercanas a mil millones de pesos destinadas a su rehabilitación y modernización.

Vamos a seguir con más inversión para que tengan más espacios de mejor calidad, lo que queremos es dejar huella en la historia, de la mano con ustedes. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Pásale Gratis alcanza 9 millones de accesos en León a parques, deportivas y espacios recreativos. (cortesía)

Ernesto García Caratachea resalta beneficios de Pásale Gratis

Por su parte, el secretario para el Fortalecimiento Social de León, Ernesto García Caratachea, recordó que Pásale Gratis nació en febrero de 2022 como una estrategia para eliminar barreras económicas y fortalecer la seguridad.

Lo que realmente estamos viendo es el registro de millones de abrazos, de niñas, niños y adolescentes que se alejan de las drogas y van a hacer actividades físicas; cada persona que ingresa a estos lugares, es una persona que le ganamos a la delincuencia y al aislamiento. Ernesto García Caratachea, secretario para el Fortalecimiento Social de León

Con este resultado, Pásale Gratis se consolida como una de las principales estrategias del Gobierno Municipal de León para promover el acceso gratuito a espacios públicos, fortalecer la convivencia familiar y ampliar las oportunidades de recreación para las y los habitantes de León.