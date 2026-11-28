La alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos, condenó el asesinato de Julio César Osuna Cháidez, cometido la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 dentro de su vehículo en el sector Isla Musala.

Lamento mucho su pérdida y condeno este hecho de violencia; confío en que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa esclarezca y castigue este acto reprobable. Ana Miriam Ramos, alcaldesa de Culiacán

En redes sociales, la morenista expresó su rechazo a este hecho violento y señaló que confía en que la Fiscalía de Sinaloa realizará las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas por el asesinato de Julio César Osuna Cháidez, mientras continúan las exigencias para esclarecer lo ocurrido.

Condena asesinato de Julio César Osuna Cháidez (Redes Sociales)

Alcaldesa de Culiacán y PVEM en Sinaloa piden esclarecer el asesinato de Julio César Osuna Cháidez

En la misma publicación, la alcaldesa Ana Miriam Ramos externó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del regidor del Partido Verde, Julio César Osuna Cháidez.

Asimismo, reiteró su confianza en que la Fiscalía de Sinaloa esclarecerá los motivos del crimen y llevará ante la justicia a los responsables de este asesinato.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de Sinaloa, a través de su dirigente estatal, Ricardo Madrid Pérez, condenó el crimen y exigió a las autoridades de Sinaloa que lo esclarezcan para evitar que quede impune.

Arturo Escobar, coordinador electoral del PVEM, también condenó el asesinato y exigió a las autoridades actuar con diligencia para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Condena asesinato de Julio César Osuna Cháidez (Redes Sociales)

Julio César Osuna Cháidez fue asesinado a balazos en Isla Musala, Culiacán en Sinaloa

El regidor de Culiacán, Julio César Osuna Cháidez, fue asesinado a balazos dentro de su automóvil la noche del viernes 27 de noviembre de 2026, mientras esperaba entrar en el sector Isla Musala.

De acuerdo con los reportes policiales, al menos dos sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia con armas de grueso calibre antes de huir.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal mantiene abierta la carpeta de investigación, sin que se hayan reportado personas detenidas ni se haya confirmado oficialmente el móvil del crimen.