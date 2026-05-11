El cumplimiento de la certificación PCI DSS v4.0.1 se consolida como una prueba clave de confianza y seguridad dentro del ecosistema de pagos digitales y vales, al establecer reglas técnicas y operativas para blindar los datos de los tarjetahabientes y reducir riesgos de filtraciones y fraudes.

De acuerdo con el PCI Security Standards Council, esta normativa representa el piso mínimo global para proteger cuentas de pago. La actualización a la versión 4.0.1, lanzada en 2024, tuvo como objetivo reforzar y aclarar los mecanismos de implementación para responder de manera más eficiente a las amenazas cibernéticas actuales.

Ciberataques elevan la importancia de la seguridad en pagos digitales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que en 2026 los ciberataques contra el sector financiero representan el 10 por ciento de los incidentes globales, mientras que el fraude digital se ha triplicado en los últimos años, afectando principalmente tarjetas y transferencias electrónicas.

Por su parte, el World Economic Forum identificó al fraude cibernético como una de las mayores preocupaciones para CEOs a nivel mundial, especialmente por la vulnerabilidad que existe en las cadenas de suministro digitales.

A ello se suma que organismos como ENISA detectaron una creciente sofisticación en los troyanos bancarios móviles, situación que obliga a las empresas a elevar sus estándares de protección y resiliencia.

Actualmente, PCI DSS dejó de ser únicamente una lista de verificación para áreas de tecnología, para convertirse en un elemento estratégico de negocio y en un criterio determinante para seleccionar aliados comerciales.

En el mercado internacional, compañías como Stripe, Adyen, Checkout.com y PayPal fortalecen su reputación destacando su certificación Nivel 1, considerada el grado más estricto de cumplimiento dentro de la industria de pagos digitales.

Broxel fortalece competitividad con certificación PCI DSS v4.0

En este contexto, la firma mexicana Broxel obtuvo la certificación PCI DSS versión 4.0, logro que la posiciona al nivel de líderes internacionales en materia de seguridad financiera digital.

La obtención de esta certificación confirma que para socios estratégicos y áreas de compras, contar con la versión más reciente del estándar dejó de ser un valor agregado para convertirse en un requisito indispensable de operación y confianza.

Especialistas advierten que ignorar estos niveles de protección representa un riesgo crítico para cualquier organización, ya que además de posibles brechas de datos, el incumplimiento puede derivar en multas regulatorias, pérdida del derecho a operar con redes de tarjetas y daños reputacionales difíciles de revertir.

En una economía impulsada por APIs, aplicaciones y terminales digitales, la seguridad se convirtió en uno de los principales criterios de compra y permanencia en el mercado.

La certificación PCI DSS v4.0.1 funciona hoy como una señal de disciplina, control y confiabilidad, elementos fundamentales para competir dentro del ecosistema financiero digital global.