El ministro en retiro, José Ramón Cossío, advirtió que Estados Unidos podría buscar una imposición de maíz transgénico durante las renegociaciones del T-MEC.

Según señaló José Ramón Cossío, esto tendría lugar en medio de las protestas que agricultores mexicanos llevan a cabo, pues piden un precio justo por sus cosechas de maíz.

El maíz sería un importante tema a abordar durante las renegociaciones del T-MEC con Estados Unidos

Además, a esta situación se podría sumar un tipo de cambio que no favorezca a México en materia de exportación.

Por tal motivo el maíz transgénico, el cual fue prohibido en México, volvería a la discusión pese a las protestas de campesinos mexicanos, quienes exigen que su producto se les pague a precio justo.