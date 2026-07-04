Hoy sábado 4 de julio se presenta el trío australiano Rüfüs Du Sol con único concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Prepárate para llegar a tiempo que te dejamos ya los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Rüfüs Du Sol en el Estadio GNP Seguros y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Peces Raros y Maribou State

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Rüfüs Du Sol en CDMX (@ocesa_total)

Rüfüs Du Sol regresa a la CDMX para su gira North America Tour 2026 en el Estadio GNP Seguros

La gira de conciertos North America Tour 2026 de Rüfüs Du Sol llega al Estadio GNP Seguros, con lo que los australianos marcan sus regresó a la CDMX.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Disfruta del concierto de Rüfüs Du Sol en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.