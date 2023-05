Adán Augusto López, secretario de Gobernación de México, contradijo a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, en su cara; aseguró que dicho estado no es el más seguro de México, como afirmó la mandataria el 29 de mayo de 2023.

Tlaxcala fue por cinco meses consecutivos el estado más seguro de México en 2022. Lorena Cuéllar encabezó el Informe de Incidencia Delictiva correspondiente al tercer trimestre del año, donde la gobernadora morenista destacó los resultados.

“En este año y dos meses de gobierno, por primera vez desde hace 10 años no se había logrado el primer lugar a nivel nacional en seguridad con menor incidencia delictiva del país, llevamos ya cinco meses de manera consecutiva”.

El Gobierno de Tlaxcala construyó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5), inaugurado el 29 de mayo de 2023, que contó con una inversión de 293 millones de pesos.

Entonces Lorena Cuéllar destacó a Tlaxcala como el estado más seguro de México gracias a la estrategia que sigue su administración, pero sus declaraciones fueron contradichas por Adán Augusto López después de su discurso.

Adán Augusto López estuvo presente en la inauguración del C5 de Tlaxcala, donde contradijo a Lorena Cuéllar, ya que Yucatán es el estado que ocupa la posición número uno en cuanto a seguridad; así lo planteó el secretario de Gobernación:

“Aprovecho para reconocer el gran trabajo que se han venido haciendo, pero mañana, pasado mañana me toca ir a Yucatán, entonces no puedo reconocer que Tlaxcala es primero porque se me van a echar encima los yucatecos, pero ahí la llevan”.

Adán Augusto López