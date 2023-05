El gobierno de México publicó un decreto por el que traspasa la concesión de líneas ferroviarias de Grupo México a la Secretaría de la Marína (Semar), quien ocupó las instalaciones desde el viernes 19 de mayo; sin embargo, Adán Augusto López aseguró que no se trata de una expropiación.

Tras la ocupación de la Semar a las instalaciones de Ferrosur, comenzaron las críticas al gobierno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que no habría expropiaciones.

Ante las críticas, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que tal expropiación a tres tramos de Ferrosur de Grupo México no existe.

Adán Augusto López aseguró que no se ha realizado ninguna expropiación a Grupo México y las acciones tomadas por la Semar son solo “una ocupación temporal”.

Sin embargo, compartió que se está analizando la posibilidad de que esa propiedad sea parte del Estado Mexicano; además,reveló que se realizaron reuniones con los dueños de Grupo México antes de la determinación presidencial de quitarle la concesión, “pero no se llegó a un acuerdo”.

De acuerdo con Adán Augusto López la “ocupación temporal” a tres tramos de Ferrosur de Grupo México en Veracruz es parte de un esquema legal del que el gobierno federal dispone.

Además, aclaró que se está considerando de seguridad nacional al ser considerados de utilidad pública y ser la conexión estratégica entre el Pacífico y el Golfo de México.

“Le aclaro no se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto eso no es sinónimo de expropiación”

Adán Augusto López