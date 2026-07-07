El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la senadora Verónica Díaz Robles fueron señalados por presuntamente vulnerar las reglas establecidas en la convocatoria del proceso para la elección de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía, impulsado por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la información difundida, ambos participaron en una asamblea informativa realizada en el municipio de Fresnillo, actividad cuya realización y promoción fue documentada en redes sociales.

En el encuentro también estuvo presente el dirigente estatal de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez.

Un documento señala posibles irregularidades en una asamblea realizada en Fresnillo durante el proceso interno de Morena. (cortesía)

Convocatoria establece reglas de imparcialidad

De acuerdo con la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, las y los gobernadores, alcaldes, legisladores e integran de gabinete, deben mantener una estricta imparcialidad durante el proceso, absteniéndose de participar en actividades de apoyo o propaganda relacionadas con cualquier aspirante, así como de expresar preferencias o favorecer a alguna persona participante.

Asimismo, el documento establece la prohibición de utilizar recursos o bienes públicos para beneficiar a aspirantes o a sus representantes durante el desarrollo del proceso. En ese contexto los órganos internos competentes deben revisar los hechos difundidos públicamente para determinar si existió alguna transgresión a las disposiciones de la convocatoria.