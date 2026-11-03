Un total de 183 vehículos del INE arrendados a Jet Van Car Rental permanecen en un terreno del periférico de Mérida, pese a que el Instituto Nacional Electoral destinó recursos públicos al servicio de renta. Las unidades todavía conservan la imagen institucional, de acuerdo con un reporte difundido por el Sol de Yucatán.

Los vehículos abandonados en Mérida se encuentran en un predio ubicado a la altura del kilómetro 24 del periférico, entre los puentes de Motul y Chichí Suárez. El caso se dio a conocer mediante un video del creador de contenido Adolfo Tolok, retomado por el medio el 2 de noviembre.

vehículos del INE arrendados por Jet Van Car (cortesía)

Contrato del INE con Jet Van Car alcanzó más de 334 millones de pesos

Las unidades están relacionadas con el contrato INE/010/2023, firmado el 30 de mayo de 2023, cuyo objetivo era el arrendamiento de vehículos del INE para cubrir las necesidades de transporte del organismo.

El contrato contempló inicialmente 375 unidades y, después de dos convenios modificatorios, alcanzó un monto máximo de 334 millones 495 mil pesos, con una vigencia que se extendió hasta junio de 2025.

Durante 2024, el Instituto pagó 161 millones 208 mil pesos por el servicio. Por su parte, el Sol de Yucatán estimó en 162 millones 992 mil pesos el costo de arrendamiento correspondiente a los 183 vehículos que permanecen en el terreno y reportó una controversia entre el INE y la compañía.

ASF detectó observaciones en el arrendamiento de vehículos

La contratación fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación, que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 encontró que el INE no había presentado inicialmente documentación para acreditar cómo determinó la necesidad de arrendar 375 vehículos ni los criterios para distribuirlos entre sus áreas.

Después de recibir las aclaraciones del Instituto, la ASF consideró justificada la necesidad de 367 unidades, pero mantuvo observaciones sobre ocho vehículos cuya contratación no quedó documentada.

La revisión también identificó deficiencias en la información utilizada para comprobar la propiedad, asignación y supervisión de una parte de las unidades arrendadas.

INE volvió a contratar a Jet Van Car hasta por 530 millones de pesos

Pese a los antecedentes de la contratación anterior, durante la gestión de Guadalupe Taddei el INE adjudicó un nuevo servicio a Jet Van Car.

En abril de 2025, mediante la licitación pública LP-INE-013/2025, el organismo asignó a la empresa el servicio integral de arrendamiento de vehículos para los Módulos de Atención Ciudadana itinerantes.

El nuevo contrato INE/022/2025 alcanzó un monto de hasta 530 millones 446 mil 321 pesos, con compromisos hasta 2029 y el arrendamiento de entre 330 y 404 camionetas.

vehículos del INE arrendados por Jet Van Car (cortesía)

Órgano Interno de Control investiga contrataciones del INE

De acuerdo con la información proporcionada, el Órgano Interno de Control del INE mantiene 18 expedientes de investigación relacionados con contrataciones.

De estos, cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidades administrativas contra servidores públicos. También se investigan posibles simulaciones de competencia y vínculos entre proveedores.

El caso de los 183 vehículos en Mérida se suma a los antecedentes de revisión de los contratos de arrendamiento del Instituto, particularmente en lo relacionado con la justificación de las unidades contratadas y la documentación para acreditar su asignación y supervisión.