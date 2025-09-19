Aldo Tamez de Nigris le dedicó unas lindas palabras a Yetus Prime en La Casa de los Famosos México 2025, pero todo se salió de control y el youtuber ya quería entrar al aislamiento.

Yetus Prime de 27 años de edad, estuvo en la post gala de ViX, pero todo se les salió de control cuando intentó entrar a La Casa de los Famosos México 2025 y hasta Rosa María Nogueron lo tuvo que detener

Yetus Prime intenta entrar a La Casa de los Famosos México 2025 para ver a Aldo Tamez de Nigris

En la vida en fotos de Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, el integrante de La Casa de los Famosos México 2025 le dedicó unas palabras a Yetus Prime luego de que su amistad se quebró.

Este momento le fue presentado a Yetus Prime por los conductores de la post gala de ViX, pero todo se salió de control cuando el youtuber dijo que prefería decirle unas palabras a Aldo Tamez de Nigris de frente y no mediante cámaras.

Fue así que Yetus Prime se levantó de los asientos del foro y se fue en busca de la entrada para ver a su amigo, dejando a los conductores en aprietos.

Incluso, se captó el momento en que la productora de La Casa de los Famosos México 2025, Rosa María Nogueron se interpone entre Yetus Prime y la puerta que da acceso a los habitantes de los cuartos.

Rosa María Nogueron y Wendy Guevara le explicaron al amigo de Aldo Tamez de Nigris que no podía entrar así porque además era Shiky quien la noche del 18 de septiembre recibiría la visita de su novio.

Ante ello, le pidieron a Yetus Prime volver al foro para grabar la despedida de la post gala de ViX, pero aseguró que ya no deseaba hacerlo aunque orillado por los conductores no le quedó de otra.

Ahora en redes sociales se dividen las opiniones debido a que algunos creen que todo fue actuado y otros ven nerviosismo suficiente en Wendy Guevara para darse cuenta que se les salió de control.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? Yetus Prime pronto podrá reencontrarse con Aldo Tamez de Nigris.