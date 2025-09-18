Marie Claire Harp -de 32 años de edad- asegura que Mariana Botas y Leticia Guajardo “se deschongaron” durante un encuentro en La Casa de los Famosos México 2025.

Por si fuera poco, señaló que Mariana Botas -de 35 años de edad- no contó las cosas como como en realidad pasaron tras señalar a “Doña Alegría” de levantarle falsos.

“Doña Lety casi llora”, asegura Marie Claire Harp de encontronazo entre Mariana Botas y Leticia Guajardo

Fue durante un live desde sus redes personales que fans le preguntaron a Marie Claire Harp de lo que había pasado recientemente en La Casa de los Famosos México 2025.

“Ay, bebés, se deschongaron. Me habían dicho que tuvieron un problema, pero yo no sabía que doña Lety casi llora”, reveló “La Informatrix” del reality show.

Mariana Botas, exhabitante de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

De acuerdo con Marie Claire Harp el conflicto entre ambas personalidades fue más fuerte de lo que muchos quieren reconocer.

Acontecimiento que tuvo lugar en el foro de las galas para La Casa de los Famosos México 2025.

Y, aunque la presentadora no entró en más detalles, sí evidenció a Mariana Botas por las historias de Instagram que subió después del encuentro con Leticia Guajardo.

“Mariana salió diciendo en sus historias que, como que ‘no fue así, no voy a permitir que me falten al respeto’”, señaló Marie Claire Harp.

¿Qué dijo Mariana Botas? Asegura que Leticia Guajardo la está difamando

Tras el encuentro que tuvieron en La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas y Leticia Guajardo hicieron diferentes declaraciones en sus respectivas redes sociales.

La abuela de Aldo Tamez de Nigris ingresó con los habitantes en la dinámica de “congelados”, motivo por el que se dio cita en una de las galas.

Por su parte, Leticia Guajardo aseguró, sin decir nombres, que: “Esta mujer, deveras qué nefasta, que grosera. Una niña que no tiene educación y sí me molestó”.

En rede sociales se dio por hecho que se refería a Mariana Botas, esto por comentarios pasados que había hecho de la actriz y su participación en el programa.

Por su parte, Mariana Botas respondió desde su Instagram respecto a su nueva polémica.

Señalando no solo que su encuentro con Leticia Guajardo se llevó de manera tranquila, sino que ahora “Doña Alegría” busca manchar su imagen.