Parece que la pelea de Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, con Shiky en La Casa de los Famosos México 2025 solo destapó la verdadera personalidad que tiene.

Y es que un recopilado de momentos que hicieron en redes sociales demostraría que Aldo Tamez de Nigris de La Casa de los Famosos México 2025 sería violento porque hasta sus más cercanos lo califican así.

Destapan que Aldo Tamez de Nigris es violento y no “niño bien” como muestra en La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que Aldo Tamez de Nigris ha guardado la compostura casi todos los días en La Casa de los Famosos México 2025, su pelea con Shiky de 53 años de edad, llevó a que evidenciaran que sería violento.

Según un recopilado de momentos de Aldo Tamez de Nigris, uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, demostrarían que ocupa su personaje de “niño bien” para no revelar su verdadera personalidad.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que además de que el integrante de Cuarto Noche dijo que de La Casa de los Famosos México 2024 su favorito era Adrián Marcelo y lo calificó como “buena onda”, además de otras banderas rojas.

Esto debido a que Aldo Tamez de Nigris fue grabado en varias ocasiones cuando jugaba fútbol y reventaba en los partidos estrellando cosas contra los muros.

Incluso, Alejandro Tamez de Nigris explicó que su hermano jugando futbol sacaba su lado violento, describiéndolo como agresivo en un video cuando Aldo Tamez de Nigris contó su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025 que tiene como conductora a Galilea Montijo.

Otra muestra fue cuando su amigos Yetus Prime asegura que Aldo Tamez de Nigris se aguantó de golpear a Facundo cuando este le jugó una broma en una fiesta temática del reality show.

Y es que explicó que en otro momento es el integrante de La Casa de los Famosos México 2025 el primero que busca pelea en el antro o con los coches de al lado en el tráfico.

Por otra parte evidenciaron cuando expresó lo mal que le caía Elaine Haro con sus gestos en La Casa de los Famosos México 2025, además de que Yetus Prime señaló que si Aldo Tamez de Nigris hubiera querido ya hubiese accionado con ella.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? Aún faltan varios días por lo que la verdadera personalidad de Aldo Tamez de Nigris podría salir pronto.