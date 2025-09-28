Poncho de Nigris -de 49 años de edad- respondió al rumor de que Wendy Guevara participará en Quién es la Máscara 2025.

El domingo 12 de octubre inicia Quién es la Máscara 2025 y rumores señalan a Wendy Guevara -de 32 años de edad- como una de las participantes.

Poncho de Nigris revela si Wendy Guevara será parte de Quién es la Máscara 2025

A unas semanas de que inicie Quién es la Máscara 2025, Poncho de Nigris estuvo de indiscreto y echó de cabeza el siguiente proyecto de Wendy Guevara.

Todo comenzó cuando seguidores de Wendy Guevara fueron a preguntarle a Poncho de Nigris sobre un chisme.

Poncho de Nigris revela que Wendy Guevara estará en Quién es la Máscara 2025 (X/@culturapop)

El conductor regiomontano respondió: “¿Cuál chisme? El que va a entrar a un reality de la máscara o ¿cuál?"

Poncho de Nigris terminó revelando que Wendy Guevara podría ser una de las participantes de Quién es la Máscara 2025.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha negado esta información, la cual podría traerle graves problemas de ser verdad.

Pues recordemos que en 2024 hubo una investigación y hasta supuestas demandas tras filtrarse la lista de famosos que participarían en Quién es la Máscara.

Quién es la Máscara 2025 inicia el 12 de octubre por Las Estrellas a las 8:00 de la noche.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

¿Poncho de Nigris reveló que Wendy Guevara estará en Quién es la Máscara 2025 por venganza?

No es la primera vez que Poncho de Nigris cuenta las intimidades de Wendy Guevara sin su autorización , pero recientemente han tenido rencillas.

Todo inició cuando Wendy Guevara aseguró que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- sabía que se debía juntar con El Abelito por estrategia.

Poncho de Nigris no soportó los comentarios contra su sobrino y arremetió contra Wendy Guevara.

Por lo que hay quienes creen que Poncho de Nigris reveló que Wendy Guevara estaría en Quién es la Máscara 2025 por venganza.

Aunque, las palabras de Poncho de Nigris sobre que Wendy Guevara será parte de Quién es la Máscara 2025, podrían ser una broma.