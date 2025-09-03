Ana Brenda Contreras -de 38 años de edad- es la nueva investigadora de Quién es la Máscara 2025 tras la salida de Martha Higareda.

Ana Brenda Contreras participó en Quién es la Máscara 2025 como Ranastacia, una de las finalistas.

Tras su gran participación como uno de los personajes, Ana Brenda Contreras se integra como una de las investigadoras junto a:

Anahí, cantante y actriz de 42 años de edad

Carlos Rivera, cantante de 39 años de edad

Juanpa Zurita, influencer, modelo y actor de 29 años de edad

Además, Omar Chaparro -de 50 años de edad- regresa como conductor de Quién es la Máscara 2025.

Ana Brenda Contreras está lista para retomar su carrera tras convertirse en mamá en mayo de 2025.

¿Cuándo inicia Quién es la Máscara 2025? Fecha oficial

Quién es la Máscara 2025 inicia el domingo 12 de octubre tras finalizar La Casa de los Famosos México 2025.

Como cada temporada, Quién es la Máscara 2025 se transmitirá por Las Estrellas y su horario será a las 8:00 de la noche.

Quién es la Máscara 2025 no ha revelado a sus personajes, pero dentro de muy poco comenzarán los promocionales del programa.

Miguel Ángel Fox será el productor de la séptima temporada de Quién es la Máscara 2025 y aseguró que tomará estrictas medidas para que no se filtre la lista de participantes.

Ya está todo listo para que inicie Quién es la Máscara 2025 y Ana Brenda Contreras fue la sorpresa de la temporada.