La Casa de los Famosos México 2025 llegará a su fin en unas semanas y dará paso al esperado regreso de Quién es la Máscara 2025.

La producción ya comenzó a soltar pistas sobre las novedades que tendrá Quién es la Máscara 2025.

Una de las más emocionantes es la incorporación de una nueva famosa al panel de investigadores. ¿Quién es?

Participante de Quién es la Máscara 2024 fue diagnosticado con trastorno mental. (Especial)

Quién es la Máscara 2025: Ana Brenda contreras se suma al panel de investigadores

Se trata de la actriz Ana Brenda Contreras, quien se une al equipo de expertos que intentarán descubrir qué celebridades se esconden detrás de las botargas más extravagantes de la televisión.

De esta forma, el nuevo panel de investigadores de Quién es la Máscara 2025 quedará integrado de la siguiente forma:

Carlos Rivera, cantante de 38 años de edad

Juanpa Zurita, actor e influencer, de 29 años de edad

Anahí, actriz y cantante, de 42 años de edad

Ana Brenda Contreras, actriz de 38 años de edad

Ana Brenda Contreras será la nueva investigadora de Quién es la Máscara 2025 (Instagram/@anabreco)

Quién es la Máscara 2025: Ganadores de la última temporada

Quién es la Mascara 2025 arrancará transmisiones el domingo 12 de octubre, justo después de que termine La Casa de los Famosos México 2025.

En México, la temporada pasada se coronó campeón el personaje de Freddie Verdury, interpretado por el actor Armando Hernández, de 42 años de edad.

En Estados Unidos, el personaje ganador fue Cacahuate Enchilado, al que dio vida la conductora Galilea Montijo, de 52 años de edad.

Juanpa Zurita reveló a Ana Brenda Contreras como la nueva integrante del panel de investigadores de Quién es la Máscara 2025

La incorporación de Ana Brenda Contreras al panel de investigadores de Quién es la Máscara 2025 fue revelada por Juanpa Zurita en su cuenta de Instagram.

“Los domingos de la máscara regresan 🔍 Nos vemos el 12 de octubre 🎭 Bienvenida @anabreco”, escribió Juanpa Zurita en una publicación del 2 de septiembre.

Ana Brenda Contreras respondió con gran entusiasmo: “Wuwuwuwuwuwuwu Que emoción tan grande !!!! Qué felicidad!”.

El público también reaccionó con emoción al anuncio, celebrando el regreso del programa y la llegada de Ana Brenda al panel.